Thé et café, théière et cafetière, porcelaine émaillée teintée dans la masse, 9x9x27 cm (chaque). © Baptiste Coulon

Au sein d’un espace dédié à la nouvelle génération de designers français et européens, la Cité du design de Saint-Étienne présente la première exposition personnelle de Guillaume Bloget.

Lancé en septembre dernier, le cycle Présent >< Futur offre un panorama d’une nouvelle génération de designers.

Après l’univers coloré et digital de Laureline Galliot, Guillaume Bloget propose une immersion dans un espace inspiré par l’œuvre Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue (1966-1970) de l’artiste Robert Irwin, avec un sol et un plafond lumineux de même dimension.



Ourou, 2022, Étagère, Merisier, 241 × 34 × 287 cm, Projet réalisé avec l'artisan Antoine Rivière et l'Association Rhizome (Ouroux-en-Morvan) dans le cadre d’une résidence en juin 2022 © Guillaume Bloget

Une quarantaine de projets, créations, maquettes et prototypes sont réunis (vase, table, étagère, petit fumoir, pot, lampe, kayak, navette autonome ferroviaire, abri, solar building) et démontrent la démarche transversale de sa pratique du design portée par une vision holistique et optimiste dans laquelle les relations entre l’homme et l’objet vivent en harmonie dans une proximité sensible au monde.

Sharp, 2023, Kayak, Aluminium et liège, 477 × 70 × 32 cm, Projet réalisé avec l'artisan Antoine Rivière et l'Association Rhizome (Ouroux-en-Morvan) dans le cadre d’une résidence en novembre 2022 © Guillaume Bloget

Une approche qu’il développe dans des collaborations avec des entreprises du secteur industriel et artisanal comme Hermès, Ligne Roset, Nemo, Maison Richard. À l’occasion de cette exposition, il engage une collaboration inédite avec la Verrerie de Saint-Just dans un échange de savoir-faire pour imaginer et produire une pièce unique.

Être là - Guillaume Bloget – Du 15 février au 2 juin à la Cité du design de Saint-Étienne