Culture
Abdoulaye Konaté, motif central Peulh, 2021, textile, 237 x 334cm

Galerie Manifesta : à la rencontre de la créativité africaine

  • par Martine Pullara

    • La galerie Manifesta accueille la Primo Marella Gallery, galerie italienne basée à Milan, avec une exposition dédiée à l’art contemporain africain, révélant une diversité d’artistes qui, entre tradition et innovation, participent à la créativité de ce continent, établissant un dialogue entre des maîtres confirmés et les jeunes talents émergents. 

    Ils sont sept internationalement reconnus dont deux figures majeures : Abdoulaye Konaté, maître malien du textile contemporain qui s’inspire d’une tradition ouest-africaine – utiliser le textile comme moyen de communication – pour interroger l’impact des guerres, les luttes de pouvoir, la religion, la mondialisation, les bouleversements écologiques et l’épidémie de sida sur les sociétés et les individus et Joel Andrianomearisoa, artiste malgache pluridisciplinaire qui sculpte les tissus et de multiples matières pour créer des récits abstraits, dramatiques ou porteurs d’espoirs, tous empreints de sa culture.

    Hako Hankson, The influence of the colonial administration, 2024, 200 x 200 cm

    À leurs côtés : Troy Makaza (Zimbabwe) qui invente un médium en silicone peint pour brouiller les frontières entre sculpture et peinture, Hako Hankson (Cameroun) plasticien autodidacte qui mêle mythes ancestraux et formes modernes, Godwin Champs Namuyimba (Ouganda) jeune peintre reconnu pour ses portraits intimistes explorant l’identité postcoloniale, Arim Andrew (Ouganda) dont le travail interroge les rapports de pouvoir et Samuel Nnorom (Niger) qui mêle la sculpture au tissu abîmé axant son travail sur le recyclage du textile, avec une réflexion sociologique sur la condition humaine.

    Africa Universe - Primo Marella Gallery – Du 14 janvier au 4 mars 2026 chez Manifesta (Lyon 1er) – manifesta-lyon.fr

