Songs of Oblivion © Vincent Arbelet

Concert : Folk baroque à l’Amphi de l’Opéra

  • par Guillaume Médioni

    • Une belle rencontre entre la chanteuse folk française Lonny et l’ensemble de musiques anciennes Agamemnon 

    Musique ancienne et folk ont déjà fait bon ménage. On se souvient de l’album culte Anthems in Eden, enregistré en 1969 par la sublime chanteuse folk anglaise Shirley Collins, accompagnée de sa sœur Dolly et du Early Music Consort of London, dirigé par David Munrow. 

    L’ensemble londonien spécialisé dans la musique Renaissance apportait alors aux arrangements traditionnels de chansons folk anglaises une couleur chaude et singulière à base de violes, flûtes et instruments à vent anciens.

    Nul doute que cette référence ait pu influencer cette rencontre, toute actuelle cette fois-ci, entre la chanteuse folk française Lonny et l’ensemble de musiques anciennes (sur instruments d’époque) Agamemnon. Entre répertoire ancien, baroque et Renaissance (Monteverdi, Dowland), thèmes traditionnels, reprises d’artistes folk du XXe siècle comme Nick Drake ou compositions originales de Lonny, notre jeune équipe tissera des passerelles entre ancien et nouveau, savant et populaire, folk et baroque.

    Lonny et l’ensemble Agamemnon “Songs of Oblivion” – Lundi 2 mars à 20 h à l’Amphithéâtre de l’opéra

    Et aussi 

    Régulièrement invité à l’Amphi de l’opéra pour ses spectacles pleins de malice à destination du jeune public, le collectif Ubique est de retour avec La Lampe, adaptation magique et décalée de la légende d’Aladdin.

    Mêlant chant, théâtre et musique instrumentale, le collectif Ubique a pour originalité de faire appel à des comédiens à la fois chanteurs et instrumentistes et de mêler conte, comédie drôlesque et musique souvent d’inspiration baroque (la présence du théorbe n’étant pas étrangère à cette passerelle singulière).

    Comédie-Odéon : Le retour de Gilles Chavassieux sur scène

    Faire défiler vers le haut