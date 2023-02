Expo à la Galerie Manifesta : la nature… de toutes les matières 

Conçu pour transmettre le goût de l’art aux entreprises, Manifesta est un lieu d’exposition superbe et chaleureux, également ouvert au grand public. Avec Super Nature, on y découvre des œuvres très originales d’artistes français et internationaux !

Basé rue Pizay, dans le 1er arrondissement de Lyon, Manifesta est un lieu dédié à l’art contemporain, fondé par Céline Melon en 2019, avec l’objectif de rapprocher les artistes et le monde de l’entreprise, sans pour autant oublier le grand public. Conçu sur une surface de 210 m2 autour de plusieurs salles, avec un rez-de-chaussée et un étage que l’on atteint par un magnifique escalier en bois, frôlant au passage un mur bleu Klein, l’espace est chaleureux et meublé comme l’intérieur d’une maison. L’idée étant de permettre à l’acquéreur de se projeter chez lui avec son œuvre choisie ! Issue du monde de l’entreprise et de la communication, Céline Melon a créé de nombreux projets autour de l’art contemporain, notamment AKAA (à Paris), la foire d’art contemporain et de design dédiée à l’Afrique et à Lyon, le projet collectif Osez les galeries. Le concept de Manifesta est simple, il s’agit de permettre aux entreprises de réaliser leurs événements (conférences, réunions, dîners…) dans un environnement créatif et de transmettre l’art dans la convivialité, les discussions autour d’une œuvre d’art créant également du lien entre les participants. Elle l’a imaginé non pas comme un lieu d’exposition traditionnel, choisissant d’inviter tous les deux mois une galerie parisienne ou internationale avec une sélection d’artistes. Initiée en résonance avec la dernière Biennale d’art contemporain, Super Nature est proposée par la galerie Valérie-Delaunay.

Isabelle Bisson Mauduit - Après l’incendie #6, 2022

Super Nature, une exposition autour de treize artistes originaux !

Depuis sa création en 2014, la galerie parisienne Valérie-Delaunay s’est engagée dans la promotion d’artistes émergents autour de la peinture et du dessin mais aussi d’autres médiums qu’elle dévoile avec Super Nature, une ode à la contemplation de la nature dans ce qu’elle a de fragile et de vulnérable, de beau et de merveilleux. Treize artistes l’évoquent avec chacun des matériaux différents dont certains surprennent par leur utilisation et le rendu de l’œuvre.

On découvre ainsi les installations en épines de pins des Landes de Gertrud Varailhon ou encore les sculptures en plâtre de Yoan Béliard qui mêle, dans une même pièce, différentes temporalités, allant des empreintes fossilisées à l’art urbain. Julie Legrand explore la matière du verre et pousse loin ses possibilités avec diverses techniques : verre plat, verre soufflé, verre au chalumeau et pâte de verre.

En hommage aux forêts brûlées, Isabel Bisson Mauduit nousinterpelle en réanimant un arbre calciné qu’elle prolonge (ou panse) par des fils tissés colorés tandis qu’à ses côtés Floran Viel intègre dans une sculpture en bois flotté un regard écologique qui cherche à sublimer la nature. Réalisée spécialement pour le lieu, l’œuvre de Claude Como impressionne, posée sur un mur bleu Klein. L’artiste a développé une nouvelle forme de travail plastique : le tufting, qui consiste à projeter, à l’aide d’un pistolet, de la laine au bout d’une aiguille à travers un tissu support. Elle réalise ainsi des œuvres massives en laine touffetée (tapisserie) s’inspirant du monde végétal.

Le travail de Mohamed Lekleti

Barbara Navi et Mohamed Lekleti proposent un travail très intéressant autour de la peinture figurative. La première imagine, en accumulant et juxtaposant des matériaux iconographiques, des scènes fictives à la fois familières et étranges qui révèlent son regard décalé sur la nature, jouant des proportions et des rapports de force avec l’homme ; le second envisage – en mélangeant peinture, dessin, fusain et feutre – de nouvelles trajectoires humaines traversées par la quête, la violence ou l’extase, influencées par des événements politiques et se référant à la mythologie.

On aime aussi les dessins piquetés de Martine Schildge, le dessin avec le travail de graphite et ombres à paupières de Hélène Muheim, les sculptures en grès floqué aux couleurs chatoyantes de Claire Lindner qui surprennent dans le contraste entre l’apparence fluide et le toucher rugueux ;les paysages intérieurs, fictifs, réels, urbains ou non d’Olivier Masmonteil et lespeintures abstraites de Sylvain Polony qui pose avec une grande délicatesse ses pigments sur des châssis en métal !

Super Nature – Jusqu’au 2 mars à la galerie Valérie-Delaunay chez Manifesta, Lyon 1er Entrée gratuite

www.manifesta-lyon.fr