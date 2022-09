Filmoramax revient pour sa deuxième édition

Du grand cinéma au format court c’est ce qu’annonce cette deuxième édition qui se déroulera du 27 septembre au 1er octobre. Au programme de cette année 40 courts-métrages et 2 masterclass.

L’ambition est affichée, le festival souhaite moderniser l’image du court-métrage et souhaite valoriser l’industrie du court métrage comme tremplin pour les futurs grands réalisateurs. Réparti sur 3 cinémas Pathé Bellecour, Comoedia et UGC Ciné Cité Part-dieu les projections seront au tarif unique de 5€ tandis que les 2 masterclass seront gratuites.

C’est l’actrice et réalisatrice Ana Girardot qui présidera le jury de cette édition 2022. A ses côtés pour départager les 27 courts-métrages en lice pour les sélections internationale ou régionale Anaïde Rozam, Eden Ducourant, Anthony Marciano et Redouanne Harjane. A l’issu de ces 5 jours de festival 9 prix seront décernés : Grand Prix Filmoramax, Prix de la meilleure actrice, Prix du meilleur acteur, Prix du meilleur réalisateur / réalisatrice, Prix du meilleur scénario, Prix du jury, Prix du public, Prix du meilleur film régional, Prix du meilleur premier film. Le grand vainqueur de la compétition verra son film acheté et diffusé par la chaîne OCS partenaire officiel du festival.

Plusieurs temps forts sont au programme et ce dès l’ouverture avec la projection du premier court métrage d’Olivier Nakache et Éric Toledano «Septième ciel», une création de Clémence Azincourt, réalisée par Alice Vial en présence de l’équipe du film au Pathé Bellecour. Autre temps fort, le café des réalisatrices en présence de Jessica Palud, Pauline Seigland, Charlène Favier et Alice Vial.

En quelques mots : Filmoramax a été fondé et est dirigé par Arnaud Mizzon, réalisateur et producteur lyonnais qui a réalisé plusieurs courts-métrages dont Dernière ligne droite avec Gérard Darmon, À Terre avec Medi Sadoun, ou encore Le Tournesol avec JoeyStarr. C’est suite à ses expériences que l’envie de créer son propre festival du court métrage émerge. Il le dirige aujourd’hui avec deux amis Patrice Revaux et Baptiste Brun.