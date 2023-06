Harry Potter et des avant-premières pour la Grande journée des enfants au cinéma

À l’occasion de la nouvelle édition de la Grande journée des enfants, dimanche 18 juin, les trois cinémas Pathé de Lyon vont proposer en avant première le film Élémentaire et Ruby, l’ado kraken ainsi que le premier film mythique de la saga Harry Potter.

Le dimanche 18 juin, les enfants pourront profiter d'une journée qui leur est dédiée dans trois cinémas de Lyon. Au programme, le dernier film d’animation Élémentaire de Pixar sera diffusé en avant-première. Présenté en clôture du Festival de Cannes, le long métrage raconte une histoire d’amour touchante aux valeurs universelles.

Après le Chat Potté 2, ayant rencontré un important succès, les studios d’animation Dreamworks reviennent avec un nouveau film et une nouvelle héroïne du nom de Ruby, l’ado kraken. Enfin, pour replonger les enfants dans l’univers magique de Poudlard, les cinémas Pathé ont choisi de remettre à l’affiche Harry Potter et l’école des sorciers, film mythique sorti en 2001 et adapté de la saga éponyme écrite par JK Rowling.

Des prix inchangés

Concernant les prix pour cette Grande journée de l’enfant, il n’y aura pas de modifications. "Les prix resteront inchangés, pas de prix groupés non plus", souligne le cinéma. Pour les moins de 14 ans, il faudra donc débourser 7,50 euros, 10,50 euros pour les étudiants scolaires et 14,20 euros pour le tarif normal. À noter qu'une seule séance est prévue pour chaque film dans chacun des trois cinémas de la ville de Lyon (Pathé Vaise, Pathé Bellcour et Pathe carré de Soie).