Lyon : pourquoi le métro B devrait rester à l’arrêt jusqu’à 14 heures ce jeudi

Arrêtée depuis 8 heures ce jeudi matin, la circulation du métro B ne devrait pas reprendre avant 14 heures. L’incident technique en cours serait dû à un problème du pilotage automatique de la ligne.

Fin juin "le métro a franchi une étape majeure avec la mise en service des nouvelles rames sans conducteur qui permettent d’augmenter la capacité de la ligne de 30% et d’offrir une fréquence jusqu’à 2 minutes en heures de pointe", se félicitait le Sytral, l’autorité régulatrice des transports en commun lyonnais, au moment de mettre en service l’automatisation de la ligne B après une longue période de travaux. Néanmoins, force est de constater que depuis cette automatisation la ligne B connaît d’importantes perturbations, en plus de celles liées aux travaux qui se poursuivent pour prolonger le métro jusqu’à Saint-Genis-Laval.

Un problème sur le pilotage automatique de ligne

Touchée à de nombreuses reprises après des pannes plus ou moins longues, la ligne est une nouvelle fois à l’arrêt ce jeudi 22 septembre. Depuis environ 8 heures ce matin la totalité de la ligne est arrêtée en raison de ce qui serait "à priori un problème sur le pilotage automatique de la B", nous ont expliqué les services TCL. Des investigations sont en cours pour déterminer avec précision l’origine de la panne. "Les équipes techniques et informatiques sont pleinement mobilisées pour assurer un retour nominal dans les plus brefs délais, et sont assistées par les équipes du constructeur Alstom", précisent les TCL.

Initialement prévue pour 10h30, la reprise du trafic a finalement été repoussée à au moins 14 heures ce jeudi. Des bus relais continuent donc d’effectuer la liaison entre les stations de Gare d’Oullins à la Gare Part-Dieu.

Une évacuation compliquée ce matin

Au moment où la ligne s’est arrêtée ce matin sept métros se sont retrouvés immobilisés en inter-station avec des passagers à leur bord. "On n’a pas beaucoup d’agents, on va vous évacuer dès que l’on peut", se sont vu répondre certains passagers par un agent des services TCL après avoir utilisé la sonnette placée à l’intérieur des rames. Finalement lassés d’attendre l’intervention des agents TCL chargés de les évacuer, certains d'entre-eux ont entrepris de sortir d’eux-mêmes du métro en empruntant le tunnel pour remonter à la surface, comme le montre la vidéo ci-dessous tournée par l’un de nos journalistes ce matin.

Une action sans risque étant donné l’arrêt du métro et la coupure de l’alimentation du réseau, mais que les services TCL ne recommandent pas, préconisant d’attendre l’arrivée d’un agent pour sortir.