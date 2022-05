Jusqu'au dimanche 29 mai, des films du Festival de Cannes s'invitent au cinéma Pathé Bellecour, à Lyon. L'occasion de découvrir ces longs-métrages presque en même temps que les festivaliers.

Envie d'un week-end placé sous le signe du 7ème art? Rendez-vous au cinéma Pathé Bellecour, à Lyon. Jusqu'à dimanche, huit longs métrages en compétition au Festival de Cannes seront projetés, l'occasion pour les cinéphiles de découvrir ces films, pour certains, plusieurs mois avant leurs sorties en salles.

Au programme ce samedi 28 mai :

14h00 : " Sans filtre " de Ruben Östlund avec Woody Harrelson et Harris Dickinson (Compétition Officielle)

17h00 : " Tori et Lokita " de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Alban Ukaj et Tijmen Govaerts (Compétition Officielle)

19h00 : " Mascarade " de Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet et Marine Vacth (Hors Compétition)

22h00 : " La nuit du 12 " de Dominik Moll avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners (Cannes Première)

Au programme dimanche 29 mai

13h00 : " Leïla et ses frères " de Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti (Compétition Officielle)

16h15 : " Les amandiers " de Valeria Bruni Tedeschi avec Louis Garrel et Suzanne Lindon (Compétition Officielle)

19h00 : " Decision to Leave " de Park Chan-Wook avec Tang Wei (Compétition Officielle)

21h45 : " Boy From Heaven " de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom et Fares Fares (Compétition Officielle)

Des films tournés en Auvergne Rhône Alpes

La région Auvergne-Rhône-Alpes est bien représentée cette année au Festival de Cannes. Du côté des films en liste pour la Sélection Officielle, La Nuit du 12, de Dominik Moll et L'Innocent, de Louis Garrel ont été coproduits par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

La Nuit du 12, projeté ce samedi à 22h au Pathé Bellecour, a été en grande partie tourné entre Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran, Grenoble et Eybens.

Deux autres films sont sélectionnés pour La Quinzaine des Réalisateurs, et sont également coproduits par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Les Cinq Diables, de Léa Mysius, qui a été en grande partie tourné en Isère et La Montagne, de Thomas Salvador, qui met à l'honneur les massifs montagneux haut-savoyards.

Avec un jury présidé par l’acteur Vincent Lindon, le 75ème Festival de Cannes se tient du 17 au 28 mai 2022 sur la Croisette. De nombreux films y concourent cette année pour remporter la célèbre Palme d’Or du plus grand festival de cinéma mondial.