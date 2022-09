Festival Première : 9 films en avant-première à un tarif exceptionnel

Du 26 septembre au 2 octobre prochain le festival Première s’installe dans vos cinémas. Les Pathé de Bellecour, Carré de Soie ou encore de Vaise vous proposeront des séances en avant-première de 9 films prévus pour le dernier trimestre de 2022 au tarif unique de 9€.

Une avant-première à découvrir par jour et ce tout au long de la semaine et deux le week-end. De la comédie aux mangas en passant par le suspense et le drame, il y en aura pour tous les goût. Vous y retrouverez dans « Ticket to Paradise » de Ol Parker, George Clooney et Julia Roberts, couple divorcé qui fait équipe et se rend à Bali pour empêcher leur fille de faire la même erreur qu’ils pensaient avoir faite il y a 25 ans. Sortie prévue 5 octobre. Retrouvez aussi « L’innoncent » de Louis Garrel mais aussi « le nouveau jouet » de James Huth avec Daniel Auteuil, Alice Belaïdi et Jamel Debouzze.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.