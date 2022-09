Le SOS des SPA de la région lyonnaise pour la Journée mondiale des animaux

Le 1er et 2 octobre se tiennent les portes ouvertes dans les refuges de la SPA de Brignais et de Dompierre-sur-Veyle.

Dans le cadre de la Journée mondiale des animaux mardi 4 octobre, la SPA organise des portes ouvertes. Cela se passe le samedi 1er octobre de 10 heures à 17h30 et le dimanche 2 octobre de 14 heures à 17h30. L’occasion pour le grand public de découvrir les animaux, l’association et de soutenir la cause animale.

Le refuge de Brignais

L'été dernier, le refuge de Brignais (Lyon), l’un des plus importants de la région lyonnaise, en 2021, avait recueilli 585 animaux soit 46% des abandons annuels (soit 1271 au total dans l'année)

Abandonner son animal de compagnie sur la voie publique ou dans la nature est un délit, puni par 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Si l’abandon est suivi de la mort de l’animal, ce qui est souvent le cas, la sanction monte à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Pour sensibiliser le grand public au respect et au bien- être animal, un salon réunissant associations (la LPO, L’Hirondelle, Naturama, Sans Croquettes Fixes, ATRA,,...) et professionnels du bien-être animal (Pompiers du SDMIS, éducateurs, secourisme,...), se tiendra à Brignais.

Des animations ludiques autour des animaux de basse-cour seront proposées par Ecoloupoule, spécialisé dans l’installation de poulaillers écologiques et pédagogiques. Le Lien Canin, éducation canine, fera découvrir l’obérythmée aux visiteurs. Une aire de jeux sera mise en place pour les plus jeunes.

Le refuge de Dompierre-sur-Veyle

Au refuge de Dompierre-sur-Veyle (Ain), le club du chien de Bourg-en-Bresse proposera des démonstrations canines (éducation, agility, ring) le samedi de 14h à 17h30. Le dimanche, c’est Biocenosis, spécialiste de l’éco-pâturage avec des animaux issus de sauvetages, qui mettra en place des démonstrations de chien de troupeau avec des moutons.

Lors de cet événement, il sera possible de réaliser des achats auprès de la boutique solidaire du refuge. Les visiteurs auront l’occasion d’offrir un toilettage aux chiens, réalisé par Dog & Horse Services. De plus, afin de soutenir les refuges, des dons pourront être faits et l’adhésion sur place sera possible.