Culture
© Théâtre du Point-du-Jour

"Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?", une expérience théâtrale participative au Polaris 

  • par Caïn Marchenoir

    • Avec Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?, le Polaris de Corbas propose de reprendre l’expérience théâtrale initiée par le théâtre du Point-du-Jour et proposée par le metteur en scène Étienne Gaudillère et la journaliste Giulia Foïs. 

    "Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?". C'est une expérience théâtrale participative qui est reprise au Polaris. Sur scène, les comédiens interrogent nos contradictions face aux artistes controversés, de Céline à Michael Jackson, en passant par Woody Allen, Cantat ou Gauguin. Jusqu’où peut-on admirer une œuvre sans cautionner l’auteur ? L’art peut-il se détacher de la morale ?

    Ce spectacle questionne – sans asséner – en invitant le public à prendre part à une discussion ouverte, sensible et nuancée. Un reprise de l'expérience théâtrale où un journaliste et un artiste se retrouvaient au théâtre du Point du jour et s’emparaient d’un sujet d’actualité qu’ils "mettaient en pièce".

    Faut-il séparer l’homme de l’artiste ? – Le 28 novembre au Polaris (Corbas)

    à lire également
    Lyon : les classiques de James Cameron reviennent au cinéma

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ain : Louane et Luiza en clôture du Printemps de Pérouges 2026 12:51
    "Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?", une expérience théâtrale participative au Polaris  12:20
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : après le meurtre à Perrache, les circonstances du drame se précisent 11:44
    parcoursup ouverture site information
    Drôme : Infologic se classe 78e au Top 250 du numérique français 11:32
    Trois établissements lyonnais parmi les 1 000 meilleurs restaurants du monde 11:11
    d'heure en heure
    Audrey Henocque
    À Lyon, Aulas demande un audit sur l'action des écologistes qui dénoncent une "diversion" 10:40
    tramway T4
    Lyon : les tramways T1 et T4 perturbés en soirée la semaine prochaine 10:20
    Les pompiers du Rhône déposent un préavis de grève pour la fête des Lumières à Lyon 10:01
    ACI Group : quinze jours de répit avant une possible liquidation 09:33
    Pralus pâtissiers
    70 ans de la Praluline : les secrets de la célèbre brioche roannaise 08:58
    Gare SNCF TER Lyon TGV
    Auvergne-Rhône-Alpes : les usagers réclament une vraie continuité ferroviaire entre Lyon et Bordeaux 08:44
    Pollution à Lyon : on respire bien ce mercredi dans la métropole 08:22
    Fédération du tir sportif piratée : nouveau vol d'armes près de Lyon 07:57
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut