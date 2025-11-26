Avec Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?, le Polaris de Corbas propose de reprendre l’expérience théâtrale initiée par le théâtre du Point-du-Jour et proposée par le metteur en scène Étienne Gaudillère et la journaliste Giulia Foïs.

"Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?". C'est une expérience théâtrale participative qui est reprise au Polaris. Sur scène, les comédiens interrogent nos contradictions face aux artistes controversés, de Céline à Michael Jackson, en passant par Woody Allen, Cantat ou Gauguin. Jusqu’où peut-on admirer une œuvre sans cautionner l’auteur ? L’art peut-il se détacher de la morale ?

Ce spectacle questionne – sans asséner – en invitant le public à prendre part à une discussion ouverte, sensible et nuancée. Un reprise de l'expérience théâtrale où un journaliste et un artiste se retrouvaient au théâtre du Point du jour et s’emparaient d’un sujet d’actualité qu’ils "mettaient en pièce".

Faut-il séparer l’homme de l’artiste ? – Le 28 novembre au Polaris (Corbas)