Actualité
Louane

Ain : Louane et Luiza en clôture du Printemps de Pérouges 2026

  • par la rédaction

    • Les chanteuses Louane et Luiza se produiront sur la scène du Printemps en Pérouges en clôture du festival le 28 juin prochain.

    Une figure incontournable de la chanson française rejoint la programmation du Printemps de Pérouges 2026. Louane se produira en effet en clôture du festival le 28 juin prochain dans le parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens, dans l’Ain. Plus de dix ans après ses débuts, la chanteuse proposera ses plus grands tubes au public, de Maman, Pardonne-moi, à Jour 1.

    Elle sera accompagnée de l’artiste franco-brésilienne révélée récemment avec son titre Soleil Bleu, Luiza. Inspirée par ses voyages entre le Brésil, la Réunion et Paris, elle mélange influences dub, reggae et pop. Elles rejoignent ainsi Christophe Maé, Lenny Kravitz ou encore Théodora pour cette 29e édition du Printemps de Pérouges.

    Les places seront mises en vente le 1er décembre à 12 heures. Elles seront disponibles à partir de 45,50 euros.

    Faire défiler vers le haut