Après le décès d’un homme de 56 ans, mortellement touché par une fourchette à barbecue par un SDF à Perrache, le principal suspect a été entendu par la police mardi 25 novembre.

Interpellé rapidement après les faits, le principal suspect du meurtre d’un homme survenu le 14 novembre dernier à Perrache (2e arr.) avait été hospitalisé à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu (8e arr.) en raison de graves troubles psychologiques. Il est finalement sorti hier, mardi 25 novembre, pour être entendu par la police.

Originaire de Guadeloupe et âgé de 36 ans, l’homme, SDF, était déjà connu pour des faits de violences, révèlent nos confrères du Progrès. Le décès de la victime à l’hôpital le week-end dernier a donc nécessité une nouvelle garde à vue, le drame étant désormais qualifié de meurtre. Si lors de son audition le suspect n’a pas expliqué son geste, il est formellement identifié sur les caméras de surveillance.

La victime se trouvait sur le quai de la station Perrache lorsque le suspect s’est dirigé vers elle précisément avant de l’attaquer avec une fourchette à barbecue et de quitter les lieux avec son sac. L'hypothèse d'un contentieux entre les deux hommes n'est pas exclue. Le suspect doit être déféré ce mercredi au tribunal judiciaire en vue d’une ouverture d’information pour meurtre.

