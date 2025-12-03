Lyon : un homme entre la vie et la mort après un incendie à Vaise

Un septuagénaire est entre la vie et la mort après avoir été grièvement blessé lors d'un incendie survenu dans le quartier de Vaise à Lyon.

Le pronostic vital d'un homme de 77 ans était engagé mercredi matin lorsqu'il a été transporté en urgence absolue vers un centre hospitalier après un incendie. Le sinistre s'est déclaré vers 1 h 30 dans un grand ensemble situé au 16 rue Cottin dans le 9e arrondissement de Lyon à Vaise indique Le Progrès.

Une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus et une vingtaine d'habitants ont été évacués. Ils ont néanmoins pu retrouver leur logement après l'intervention des soldats du feu dans cet ensemble situé entre Gorge de Loup et Valmy. Une seconde personne a été légèrement blessée dans cet incendie dont l'origine est pour l'heure inconnue.