Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un homme entre la vie et la mort après un incendie à Vaise

  • par La rédaction

    • Un septuagénaire est entre la vie et la mort après avoir été grièvement blessé lors d'un incendie survenu dans le quartier de Vaise à Lyon.

    Le pronostic vital d'un homme de 77 ans était engagé mercredi matin lorsqu'il a été transporté en urgence absolue vers un centre hospitalier après un incendie. Le sinistre s'est déclaré vers 1 h 30 dans un grand ensemble situé au 16 rue Cottin dans le 9e arrondissement de Lyon à Vaise indique Le Progrès.

    Une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus et une vingtaine d'habitants ont été évacués. Ils ont néanmoins pu retrouver leur logement après l'intervention des soldats du feu dans cet ensemble situé entre Gorge de Loup et Valmy. Une seconde personne a été légèrement blessée dans cet incendie dont l'origine est pour l'heure inconnue.

    à lire également
    Nicole Sibeud
    L'ancien groupe de Gérard Collomb rejoint Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nicole Sibeud
    L'ancien groupe de Gérard Collomb rejoint Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli 18:40
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après un incendie à Vaise 18:12
    handicap fauteuil roulant
    Accessibilité : huit commerces contrôlés à Grigny-sur-Rhône 17:40
    borne de paiement de stationnement à Lyon parking lyon
    Flowbird, Paybyphone... Du changement pour payer son stationnement à Lyon 17:01
    Projet de tour végétale à Lyon
    Quelle stratégie face au changement climatique à Lyon : la feuille de route de la Métropole soumise à consultation 16:25
    d'heure en heure
    A quelle météo s'attendre pour la Fête des Lumières à Lyon ? 15:40
    gigafactory piles à combustible hydrogène
    Symbio prévoit de supprimer 358 postes dans la banlieue de Lyon 14:55
    Carte. Où voir les 23 oeuvres de la Fête des lumières 2025 à Lyon ? 14:25
    Quoi de neuf à Lyon ? 13:40
    Le Voyage d’Ulysse : aventure homérique au Sémaphore 12:59
    Escapades en Haute-Savoie : Le Grand-Bornand, ski, nature et traditions 12:25
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Caricature antisémite et liste de "génocidaires" : Lyon 2 suspend le professeur impliqué 11:55
    LOU Rugby
    Lyon : le LOU renouvelle son partenariat avec la Matmut 11:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut