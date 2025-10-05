Dans les réserves du musée d’art sacré de Fourvière
par Guillaume Lamy
Largement ignorées du public, les réserves du musée religieux de Lyon Fourvière est la partie cachée de l’iceberg, l’envers discret mais essentiel de l’institution, où est réalisée la majeure partie du travail, des études, des recherches et de la conservation des œuvres.
C’est une porte qui ressemble à toutes les autres. Si ce n’est la serrure à code et le blindage. Pour cause : derrière, s’accumulent entre 8 000 et 10 000 objets de culte. Ce qui place le musée de Fourvière parmi les plus importants musées d’art sacré en France.
Tableaux, sculptures en bois, boîtes vitrées, gravures, ex-voto, reliquaires, crucifix, ostensoirs, calices, médailles, papiers précieux – dont trois incunables (les premiers livres imprimés) –, broderies et textiles liturgiques. “Il y a deux types d’objets, détaille Manuelle-Anne Renault-Langlois, responsable du musée. Ceux qui concernent la construction de la basilique, environ la moitié, avec des modèles, des plans, des dessins, etc. Ces archives proviennent de la commission de Fourvière. L’autre moitié des collections du musée est constituée de dons (95 %) et d’acquisitions via l’association des Amis du musée de Fourvière (5 %).”
Tout a commencé en 1937, avec le legs par le chanoine Berjat, vice-recteur de la basilique et grand amateur d’art, de sa collection de statuaire de vierges du XVe siècle. Ainsi naissait l’idée d’un musée. En 1962, le musée marial ouvre dans l’ancienne chapelle des Jésuites. Vingt ans plus tard, les collections s’étant considérablement enrichies (notamment grâce à trois donateurs exceptionnels, Michel Descours, Joseph Limbeck et Jacques Polain), le musée d’art religieux est créé avec l’ajout d’une salle d’orfèvrerie. “La collection se complète au fil des ans en se limitant à trois thématiques, illustre Bernard Berthod, conservateur du musée de Fourvière, la piété mariale, l’orfèvrerie liturgique et la paramentique”, cette dernière regroupant l’ensemble des vêtements, coiffes, tentures et ornements utilisés dans les liturgies chrétiennes.
Chaque année, selon les expositions proposées (trois au total), entre 15 000 et 20 000 visiteurs poussent les portes du musée de Fourvière, un établissement privé géré par la fondation Fourvière (reconnue d’utilité publique), propriétaire du site et, plus globalement, du sanctuaire de Fourvière.
Le vol de la couronne En mai 2017, le musée d’art sacré de Fourvière était cambriolé en plein milieu de la nuit. Le casse durait moins de cinq minutes. Les cambrioleurs faisaient main basse sur la couronne de la Vierge, pièce majeure du Trésor de Fourvière, qui rassemble des pièces d’orfèvrerie des XIXe et XXe siècles. Réalisée en or par l’orfèvre lyonnais Armand-Calliat, pesant plus de quatre kilos, elle était enrichie de 1 791 pierres (plus ou moins) précieuses et perles, données par des familles lyonnaises en signe de dévotion à la Vierge, protectrice de la cité. C’était l’une des très rares fois où elle avait été sortie de son coffre de banque, pour être exposée aux Lyonnais, l’histoire de la ville étant intimement attachée à Marie. Plus que sa valeur sonnante et trébuchante – un peu plus d’un million d’euros –, son importance résidait dans sa valeur sentimentale, inestimable. “On a volé l’âme de Lyon !”, entendait-on au lendemain du cambriolage.
Cinq ans après le vol du joyau, des familles lyonnaises se mobilisaient pour offrir à la Vierge une nouvelle couronne. Réalisée en argent par le célèbre artiste géorgien Goudji, elle est résolument plus sobre et moderne et vient témoigner du lien fort et infaillible qui subsiste encore aujourd’hui entre Marie et les Lyonnais. Le 1er décembre 2022, une cérémonie historique de re-couronnement a été célébrée en la basilique Notre-Dame de Fourvière par monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique en France.