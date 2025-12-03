Deux nouvelles applications seront disponibles pour payer son stationnement à Lyon. Flowbird, en place depuis 2022, disparaîtra en 2026.

Il y a de nouveau du changement du côté des applications de stationnement à Lyon. Souvenez vous, en 2022, l'application Flowbird avait pris la place de PaybyPhone pour payer son stationnement depuis son téléphone. Et bien l'application prend sa revanche en cette fin d'année.

À compter du 15 décembre et comme l'ont repéré nos confrères de Tribune de Lyon, il sera de nouveau possible d'utiliser PaybyPhone pour régler depuis son téléphone. Flowbird disparaîtra quant à elle à la fin du mois de janvier, remplacée EasyPark, une nouvelle application mise en service ce 1er décembre. Cette dernière a racheté son concurrent français Flowbird à la fin de l'année 2024.

En bref, il sera possible d'utiliser l'une des ces trois applications du 15 décembre au 31 janvier 2026, avant que Flowbird ne soit désactivé, laissant le champ libre au 1er février à EasyPark et PaybyPhone. Les applications sont disponibles sur les téléphones Apple et Androïd.

