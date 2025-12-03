Mercredi 3 décembre, l'ancien groupe de Gérard Collomb "Inventer la Métropole de demain" a annoncé rejoindre le groupe de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli (Coeur Lyonnais).
Un nouveau groupe rejoint "Coeur Lyonnais". Alors que les Ecologistes et le candidat Jean-Michel Aulas, se revendiquent régulièrement d'une continuité des idées de Gérard Collomb, le groupe de l'ancien maire a choisi son camp. Désormais dirigé par Nicole Sibeud, le groupe métropolitain "Inventer la Métropole de demain" rejoint l'union formée autour de l'ex-président de l'OL et de Véronique Sarselli.
"L’union constitue aujourd’hui la seule voie"
"Nous participerons ainsi pleinement à l’élaboration du projet conduit par Jean-Michel Aulas pour la Ville de Lyon et par Véronique Sarselli pour la Métropole de Lyon. Après six années d’une gestion écologiste qui a divisé et affaibli notre territoire, l’union constitue aujourd’hui la seule voie pour ouvrir un nouveau chapitre à la Ville et à la Métropole de Lyon", a annoncé le groupe métropolitain dans un communiqué.
Le groupe en a au passage profité pour lancer un petit tacle à ses adversaires Ecologistes : "Alors que les forces de gauche, emmenées par les écologistes, tentent aujourd’hui de s’approprier l’héritage de Gérard Collomb, rappelons qu’il fut le premier à s’opposer à leur politique de décroissance et de division territoriale."
Une opposition également partagée il y a quelques années par les élus LR, pourtant nombreux dans le mouvement "Coeur Lyonnais".
La croissance mène à la fin de l'humanité (en transformant humains et environnement en chiffre d'affaires), c'est donc d'un côté les "destructeurs" avec les macronistes, LR, RN, etc.
et de l'autre ceux qui vont bien ramer mais qui ont compris que notre société va dans le mur !
🙂
Un vrai choix de civilisation (sans avoir à prétexter les religions).