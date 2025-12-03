Mercredi 3 décembre, l'ancien groupe de Gérard Collomb "Inventer la Métropole de demain" a annoncé rejoindre le groupe de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli (Coeur Lyonnais).

Un nouveau groupe rejoint "Coeur Lyonnais". Alors que les Ecologistes et le candidat Jean-Michel Aulas, se revendiquent régulièrement d'une continuité des idées de Gérard Collomb, le groupe de l'ancien maire a choisi son camp. Désormais dirigé par Nicole Sibeud, le groupe métropolitain "Inventer la Métropole de demain" rejoint l'union formée autour de l'ex-président de l'OL et de Véronique Sarselli.

"L’union constitue aujourd’hui la seule voie"

"Nous participerons ainsi pleinement à l’élaboration du projet conduit par Jean-Michel Aulas pour la Ville de Lyon et par Véronique Sarselli pour la Métropole de Lyon. Après six années d’une gestion écologiste qui a divisé et affaibli notre territoire, l’union constitue aujourd’hui la seule voie pour ouvrir un nouveau chapitre à la Ville et à la Métropole de Lyon", a annoncé le groupe métropolitain dans un communiqué.

Le groupe en a au passage profité pour lancer un petit tacle à ses adversaires Ecologistes : "Alors que les forces de gauche, emmenées par les écologistes, tentent aujourd’hui de s’approprier l’héritage de Gérard Collomb, rappelons qu’il fut le premier à s’opposer à leur politique de décroissance et de division territoriale."

Une opposition également partagée il y a quelques années par les élus LR, pourtant nombreux dans le mouvement "Coeur Lyonnais".

