Accessibilité : huit commerces contrôlés à Grigny-sur-Rhône

Une opération menée par l’État et la commune de Grigny-sur-Rhône a permis d’identifier plusieurs non-conformités dans des établissements recevant du public. Des mises en conformité sont désormais attendues.

La préfecture du Rhône a mené, le 2 décembre, une opération de contrôle des commerces du centre-ville de Grigny-sur-Rhône afin de vérifier leur conformité aux règles d’accessibilité. Huit établissements recevant du public ont été visités en présence de la sous-préfète Anne Laybourne, du maire Xavier Odo, du président du CARPA et des services de la DDT.

Cette action s’inscrit dans le plan demandé aux préfets par l’État pour accélérer l’application de la loi de 2005 et des agendas d’accessibilité programmée. Lors des visites, plusieurs obstacles ont été relevés : marches à l’entrée, passages trop étroits, absence de sonnette ou de tablette surbaissée aux caisses. Autant de points jugés simples à corriger.

Un rapport détaillé sera transmis à la commune avec des délais recommandés pour chaque commerce. Les services de l’État accompagneront les exploitants dans leurs démarches. La préfecture rappelle par ailleurs l’importance pour les établissements de déclarer leur accessibilité sur la plateforme Acceslibre, afin de faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap.