Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN

Pollution à Lyon : avec le vent, la qualité de l’air s’améliore ce dimanche

  • par Clémence Margall

    • Le retour du vent dans la capitale des Gaules permet de disperser les polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air ce dimanche 19 octobre à Lyon.

    On respire mieux ce dimanche 19 octobre. La présence du vent en provenance du Sud permet en effet de disperser les différents polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air à Lyon.

    L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise toutefois qu’une pollution aux particules fines sera plus forte sur les grands axes de circulation autour de Lyon, notamment sur la M6 et la M7, à partir de 12 heures et jusque dans la soirée.

    gendarmerie
    Un corps découvert dans un puits au nord-ouest de Lyon

