Pollution à Lyon : avec le vent, la qualité de l’air s’améliore ce dimanche

On respire mieux ce dimanche 19 octobre. La présence du vent en provenance du Sud permet en effet de disperser les différents polluants atmosphériques et d’améliorer la qualité de l’air à Lyon.

L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise toutefois qu’une pollution aux particules fines sera plus forte sur les grands axes de circulation autour de Lyon, notamment sur la M6 et la M7, à partir de 12 heures et jusque dans la soirée.