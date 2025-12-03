Actualité
Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

Après son malaise, les examens médicaux du maire de Lyon sont "rassurants"

  • par LC

    • Grégory Doucet, candidat à sa réélection comme maire de Lyon, a été victime d'un léger malaise, mardi, lors d'une réunion de travail à l'Hôtel de Ville.

    "Le maire de Lyon se porte bien, les examens sont rassurants." Au lendemain de son malaise lors d'une réunion de travail à l'Hôtel de Ville, Grégory Doucet va mieux, a confié son entourage proche auprès de Lyon Capitale.

    Mardi 2 décembre, le maire de Lyon Grégory Doucet, 52 ans, avait été victime d'un léger malaise. Le premier édile de la Ville de Lyon participait à une réunion à l'Hôtel de Ville lorsqu'il s'est senti sur le point de s'évanouir.

    Les sapeurs-pompiers et une équipe du Samu avaient été appelés à son secours et s'étaient rendus sur place vers 17h30 pour le conduire à l'hôpital de la Croix-Rousse.

    Les examens médicaux sont, mercredi 3 décembre, "rassurants". Un moment de faiblesse "sans gravité". "Le maire de Lyon se porte bien."

    Grégory Doucet avait participé, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, à la Saintétic, l'une des courses de la SaintéLyon, un 13 kilomètres de 220 mètres de dénivelé positif qu'il avait bouclé en 1h41 (703e au général).

    Candidat à sa réélection, le maire de Lyon a reçu un message de soutien de son principal adversaire, Jean-Michel Aulas qui, sur compte X, lui a souhaité "un prompt et complet rétablissement".

    à lire également
    Nicole Sibeud
    L'ancien groupe de Gérard Collomb rejoint Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Après son malaise, les examens médicaux du maire de Lyon sont "rassurants" 19:00
    Nicole Sibeud
    L'ancien groupe de Gérard Collomb rejoint Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli 18:40
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après un incendie à Vaise 18:12
    handicap fauteuil roulant
    Accessibilité : huit commerces contrôlés à Grigny-sur-Rhône 17:40
    borne de paiement de stationnement à Lyon parking lyon
    Flowbird, Paybyphone... Du changement pour payer son stationnement à Lyon 17:01
    d'heure en heure
    Projet de tour végétale à Lyon
    Quelle stratégie face au changement climatique à Lyon : la feuille de route de la Métropole soumise à consultation 16:25
    A quelle météo s'attendre pour la Fête des Lumières à Lyon ? 15:40
    gigafactory piles à combustible hydrogène
    Symbio prévoit de supprimer 358 postes dans la banlieue de Lyon 14:55
    Carte. Où voir les 23 oeuvres de la Fête des lumières 2025 à Lyon ? 14:25
    Quoi de neuf à Lyon ? 13:40
    Le Voyage d’Ulysse : aventure homérique au Sémaphore 12:59
    Escapades en Haute-Savoie : Le Grand-Bornand, ski, nature et traditions 12:25
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Caricature antisémite et liste de "génocidaires" : Lyon 2 suspend le professeur impliqué 11:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut