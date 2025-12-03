Grégory Doucet, candidat à sa réélection comme maire de Lyon, a été victime d'un léger malaise, mardi, lors d'une réunion de travail à l'Hôtel de Ville.

"Le maire de Lyon se porte bien, les examens sont rassurants." Au lendemain de son malaise lors d'une réunion de travail à l'Hôtel de Ville, Grégory Doucet va mieux, a confié son entourage proche auprès de Lyon Capitale.

Mardi 2 décembre, le maire de Lyon Grégory Doucet, 52 ans, avait été victime d'un léger malaise. Le premier édile de la Ville de Lyon participait à une réunion à l'Hôtel de Ville lorsqu'il s'est senti sur le point de s'évanouir.

Les sapeurs-pompiers et une équipe du Samu avaient été appelés à son secours et s'étaient rendus sur place vers 17h30 pour le conduire à l'hôpital de la Croix-Rousse.

Les examens médicaux sont, mercredi 3 décembre, "rassurants". Un moment de faiblesse "sans gravité". "Le maire de Lyon se porte bien."

Grégory Doucet avait participé, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, à la Saintétic, l'une des courses de la SaintéLyon, un 13 kilomètres de 220 mètres de dénivelé positif qu'il avait bouclé en 1h41 (703e au général).

Candidat à sa réélection, le maire de Lyon a reçu un message de soutien de son principal adversaire, Jean-Michel Aulas qui, sur compte X, lui a souhaité "un prompt et complet rétablissement".