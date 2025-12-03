Actualité
Projet de tour végétale à Lyon
Un projet de tour végétale à Milan. (@Boeri Studio)

Quelle stratégie face au changement climatique à Lyon : la feuille de route de la Métropole soumise à consultation

  • par Nathan Chaize

    • La feuille de route de la Métropole de Lyon pour lutter contre le changement climatique est soumise à consultation.

    La Plan climat air énergie territorial 2026-2031 (PCAET) de la Métropole de Lyon est soumis à consultation à partir du 5 décembre. Cette feuille de route stratégique vise à définir les grandes orientations de l'action publique pour lutter contre le changement climatique. Cette nouvelle révision vise notamment à accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050. Elle prévoit également d'accentuer les efforts sur les énergies renouvelables en augmentant leur part de 70 %.

    Une première consultation publique avait été menée à laquelle avait été associée la convention métropolitaine pour le climat et les communes notamment. Le projet a ensuite été voté à l'unanimité en conseil métropolitain. "La consultation du public permet à chacun de prendre connaissance des orientations et de formuler des observation susceptibles d'être intégrées à la version finalisée", indique la Métropole de Lyon.

    Le dossier est consultable sur le site de participation citoyenne de la collectivité.

    Lire aussi : La Métropole de Lyon relance sa convention citoyenne pour le climat

    à lire également
    borne de paiement de stationnement à Lyon parking lyon
    Flowbird, Paybyphone... Du changement pour payer son stationnement à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    borne de paiement de stationnement à Lyon parking lyon
    Flowbird, Paybyphone... Du changement pour payer son stationnement à Lyon 17:01
    Projet de tour végétale à Lyon
    Quelle stratégie face au changement climatique à Lyon : la feuille de route de la Métropole soumise à consultation 16:25
    A quelle météo s'attendre pour la Fête des Lumières à Lyon ? 15:40
    gigafactory piles à combustible hydrogène
    Symbio prévoit de supprimer 358 postes dans la banlieue de Lyon 14:55
    Carte. Où voir les 23 oeuvres de la Fête des lumières 2025 à Lyon ? 14:25
    d'heure en heure
    Quoi de neuf à Lyon ? 13:40
    Le Voyage d’Ulysse : aventure homérique au Sémaphore 12:59
    Escapades en Haute-Savoie : Le Grand-Bornand, ski, nature et traditions 12:25
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Caricature antisémite et liste de "génocidaires" : Lyon 2 suspend le professeur impliqué 11:55
    LOU Rugby
    Lyon : le LOU renouvelle son partenariat avec la Matmut 11:35
    Lacazette
    Cambriolage chez Lacazette à Lyon : le voleur condamné à deux ans de prison 10:55
    Culture : au Théâtre de La Renaissance, c’est vous qui fixez le prix de votre place ! 10:34
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Agression d'un octogénaire à Gerland : 36 mois requis en appel 10:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut