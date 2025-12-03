La feuille de route de la Métropole de Lyon pour lutter contre le changement climatique est soumise à consultation.

La Plan climat air énergie territorial 2026-2031 (PCAET) de la Métropole de Lyon est soumis à consultation à partir du 5 décembre. Cette feuille de route stratégique vise à définir les grandes orientations de l'action publique pour lutter contre le changement climatique. Cette nouvelle révision vise notamment à accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050. Elle prévoit également d'accentuer les efforts sur les énergies renouvelables en augmentant leur part de 70 %.

Une première consultation publique avait été menée à laquelle avait été associée la convention métropolitaine pour le climat et les communes notamment. Le projet a ensuite été voté à l'unanimité en conseil métropolitain. "La consultation du public permet à chacun de prendre connaissance des orientations et de formuler des observation susceptibles d'être intégrées à la version finalisée", indique la Métropole de Lyon.

Le dossier est consultable sur le site de participation citoyenne de la collectivité.

