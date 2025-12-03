Actualité
Hôtel de Région. @WilliamPham

Lyon Antifa Fest : nouveau revers judiciaire pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Vincent Guiraud

    • La justice a ordonné à la région Auvergne-Rhône-Alpes de verser plus de 272.000 € de subventions au CCO de Villeurbanne, supprimées en 2021 après une polémique liée au Lyon Antifa Fest, une décision dont la Région a annoncé faire appel.

    Nouvelle défaite judiciaire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. La justice a ordonné mardi à la collectivité de verser au centre culturel œcuménique (CCO) de Villeurbanne des subventions supprimées en 2021, sous la présidence de Laurent Wauquiez, à la suite d'une polémique sur un festival antifasciste, le Lyon Antifa Fest. La Région "fait évidemment appel de cette décision", a réagi l'institution dans un communiqué, "et appelle la préfecture à interdire la tenue de ce festival".

    La Région avait initialement accordé des subventions "pour le fonctionnement du centre culturel, la formation des bénévoles et la construction d'une salle de spectacle", rappelle le tribunal administratif de Lyon dans un communiqué.

    En 2021, une vidéo promotionnelle du festival "Lyon Antifa Fest" montrait deux rappeurs tenant "des propos insultants contre les forces de l'ordre", poursuit le tribunal. Dans la foulée, le président de la Région Laurent Wauquiez, aujourd'hui chef des députés LR à l'Assemblée, avait annoncé par voie de presse supprimer les subventions du centre culturel, qui proposait une salle à la location pour le festival.

    De nombreuses défaites judiciaire ces derniers mois

    Or, note le tribunal dans son jugement, le centre culturel n'était pas l'organisateur et s'est désolidarisé des propos tenus. De plus, au moment de la vidéo, l'organisation de l'édition à venir du festival "n'était qu'à l'état de projet" et aucun contrat de location n'avait été signé en 2021. Le tribunal estime donc que la région a commis une faute et doit verser les sommes dues, pour un total de plus de 272.000 euros.

    La Région avait "le devoir de suspendre tout versement à ce lieu qui héberge et donc tolère que soient diffusés" des propos "intolérables à l'encontre des forces de l'ordre", a répondu mardi l'institution.

    Elle relève par ailleurs que "le ministère de la Culture a souhaité retirer la possibilité d'accéder à ce même festival via le Pass culture", une décision que la Région "a salué".

    En octobre, le tribunal administratif avait déjà ordonné à la Région de verser au TNG de Lyon une subvention de 149.000 euros dont la suppression en 2023 avait déclenché un tollé sur la politique culturelle de Laurent Wauquiez. En octobre également, la collectivité avait également été contraint de verser pas moins de 2,4 millions d'euros à la Ville de Givors dans le cadre du financement de la rénovation du centre commercial des Vernes. Une série de rappels à l’ordre qui montre, derrière les annonces musclées et les positions médiatiques, que la Région ne peut pas façonner sa politique de subventions en dehors du cadre légal qui s’impose à elle.

