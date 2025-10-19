Actualité
Lyon : un policier traîné sur plusieurs mètres par deux individus en scooter

  • par Clémence Margall

    • Dans la journée de vendredi 17 octobre, un policier de la BAC a été traîné sur plusieurs mètres par deux individus en scooter alors qu’il tentait de les contrôler.

    Alors qu’une unité de la brigade anti-criminalité (BAC) de Lyon était en patrouille avenue Lacassagne, dans le 3e arrondissement, vendredi 17 octobre, cette dernière repère alors le "comportement suspect" de deux individus sur un scooter. Elle tente de les contrôler, mais ces derniers refusent d’obtempérer. Après plusieurs tentatives, les policiers parviennent à ralentir le scooter sans le toucher.

    L’un des policiers est alors attrapé par le passager du scooter avant d’être traîné sur plusieurs mètres, indique le syndicat Alliance Police Nationale. Le fonctionnaire a finalement terminé sa course "encastré dans du mobilier urbain".

    Lire aussi : Lyon : un refus d'obtempérer fait trois blessés graves dans le quartier de Confluence 

    Plusieurs jours d'ITT délivrés

    Ce dernier s’en est sorti avec des douleurs cervicales, une entorse à la cheville et de multiples blessures. Plusieurs jours d’ITT lui ont été délivrés. Quant aux deux suspects, ils ont été rapidement interpellés et retrouvés en possession de produits stupéfiants. Ils sont tous les deux mineurs, indiquent nos confrères du Progrès.

    Toujours dans son communiqué, le syndicat apporte son "total soutien à (son) collègue blessé et l’ensemble des forces de sécurité intérieure qui luttent au quotidien contre les délinquants pour protéger la population".

    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : avec le vent, la qualité de l’air s’améliore ce dimanche

