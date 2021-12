Exposition à Saint-Étienne : les designers de l’espace

En collaboration avec le CNES (Centre nationale d’études spatiales), la Cité du design de Saint-Étienne propose une nouvelle exposition, Homo spatius, designers de l’espace, qui retrace l’épopée de la conquête de l’espace à travers le prisme du design et son évolution.

Cette exposition témoigne ainsi du dialogue passionnant entre scientifiques, designers et architectes qui permet d’explorer toujours plus de territoires inconnus.

Entre réalisations et utopies, l’exposition nous projette vers la création d’un nouvel âge spatial imaginé dans ses habitats, ses objets, ses instruments, avec des formes nouvelles adaptées aux prouesses spatiales qui se débrident notamment grâce à l’apparition de nouveaux matériaux.

Parmi les thèmes abordés : celui de l’habitabilité démontre comment les designers inventent les espaces de vie des équipages pour que les stations orbitales grandes et petites puissent intégrer les questions d’ergonomie, de confort, de travail, d’hygiène, d’alimentation, de santé et de loisir.

Les designers vont plus loin dans leurs recherches puisqu’ils imaginent aussi une vie humaine installée sur Mars avec des villes, des jardins et infrastructures aux formes futuristes a priori improbables.

Conçue autour de cinq salles, la scénographie illustre un voyage dans le temps et l’espace, alternant des ambiances sombres et lumineuses aux couleurs doré et argenté qui dévoilent des univers fascinants où des véhicules spatiaux extravagants sont prêts à se poser !

Homo Spatius, designers de l’espace – Jusqu’au 30 janvier 2022 à la Cité du design de Saint-Étienne – www.citedudesign.com