Photographe et créateur de mobiliers d’intérieurs, Berat Nalci nous a accueilli dans son atelier pour parler de ses inspirations, de son parcours, de son travail et de Lyon.

Natif d’Annecy, mais Lyonnais depuis ses études, l’artiste Berat Nalci, tout récemment nominé à un concours international de design, nous a accueilli dans son atelier des pentes de la Croix-Rousse. Inspiration année 70, le Studio Cubbe – avec un second "b" pour Berat – propose des meubles de décorations d’intérieur. Formes géométriques et carrelages colorés, la formule est simple et ravira vos intérieurs.

Autodidacte

D’abord photographe, diplômé de l’école de Condé à Lyon, Berat a déménagé à Paris pour être photographe de mode. Après cette ellipse parisienne de trois ans, l’artiste est revenu à Lyon et a décidé d’ouvrir son studio pour proposer des pièces de mobiliers d’intérieurs. Retour dans la capitale de Gaules pour y retrouver son confort et son inspiration :

"Je suis revenu à Lyon parce que Paris c’était trop intense pour moi, je n’en pouvais plus. Le confort de Lyon me manquait et surtout la proximité avec les gens."

D’abord inspiré sur les réseaux sociaux, il se lance dans un premier cube en carrelage de vingt centimètres sur vingt centimètres. Autodidacte, Berat a appris seul à construire ses meubles avec l’aide de son père qui travaille dans le bois. "Au début, ça partait dans tous les sens, ça a pris un peu de temps pour que ce soit vraiment solide." Avec une boutique sur la plateforme en ligne Etsy, ses ventes ont vite augmentées et il a élargi sa gamme avec des pièces de plus en plus grandes. "Faire Studio Cubbe m’a permis d’avoir une activité quotidienne, j’ai besoin de faire quelque chose tous les jours sinon je m’ennuie." Sur sa boutique on peut maintenant trouver des tables basses, des étagères, des tables d’appoints et même des dessous de plats. Il propose également une customisation de chacune de ses pièces sur la taille et la couleur pour répondre aux demande précises de sa clientèle.

Une gamme écolo

Son engagement écologique est naturel : "c'est important pour moi, et on est en 2022, il faut faire bouger les choses." Dans sa production, rien n’est laissé au hasard et tout est pensé pour limiter les déchets et les matières les plus polluantes. Pour le carrelage, Bérat se fournit à Perpignan chez un producteur qui fait lui-même son carrelage. "Par rapport au gaspillage, je ne commande le carrelage uniquement lorsque j’ai la commande." Concernant le bois, c’est son père qui lui procure du bois aggloméré. Son engagement écologique ne s’arrête pas à la production car dans ses emballages il fait attention à limiter l’utilisation du papier bulle par exemple. De plus, pour le scotch il utilise du craft.

Linéaire et architectural

Pour son inspiration, l’artiste mentionne l’architecte Ugo La Pietra : "c’est une personne qui m’a inspiré parce que j’aimais le design qu’il proposait, c’était très linéaire et très architectural. J’imaginais facilement ça en intérieur." Autre inspiration, ses voyages qui transportent dans sa palette de couleur. Pour le bleu lavande par exemple, Berat explique que pour un reportage photo à Marseille, il a découvert ce bleu typique de la cité Phocéenne. Mention obligatoire pour la ville de Lyon :

"A Lyon quand je traverse les quais, les maisons colorées font écho à ma palette de couleur, c’est très pastel."

Vrai Lyonnais, l’artiste cite ses spots lyonnais : La Madone, l’île Barbe, Le Sucre ou encore plus modestement les quais. "En revenant à Lyon, je savais que ça allait bien se passer, j’ai un confort de vie parfait ici. Je fais tout à pied et la ville est jeune."

Les œuvres de Berat peuvent être achetées au sein de sa boutique qu'il partage avec deux autres artiste dans le second arrondissement : Peggy, sur sa page Etsy et concept store Blitz où il expose actuellement.