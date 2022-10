Loire : 262 000 visiteurs à la Biennale du design de Saint-Etienne

La Biennale internationale du design de Saint-Etienne qui s'est achevée le 31 juillet dernier a attiré 262 000 visiteurs.

Elle se déroulait du 6 avril au 31 juillet. Un peu plus de trois mois plus tard, l'heure du bilan a sonné pour la douzième édition de la Biennale internationale du design de Saint-Etienne. Au total, 164 300 personnes ont parcouru la métropole stéphanoise pour découvrir les expositions et évènements organisés. À elle seule, la cité du design (dont le directeur a démissionné ce lundi 18 octobre) a accueilli 74 200 visiteurs.

111 expositions et 396 évènements, répartis sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont rythmé les quatre mois de Biennale, pour un bilan global de 262 000 visiteurs. C'est mieux que l'édition 2019 et ses 235 000 visiteurs.

