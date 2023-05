Le festival Pop Sciences revient à Villeurbanne le 12 mai

La 4e édition du festival Pop Sciences, dédié à tous les curieux, se tiendra du 12 au 14 mai dans plusieurs établissements culturels villeurbannais.

L'événement totalise une centaine d’animations gratuites. Pour sa 4e édition, le festival Pop Sciences se déroule autour du thème "Un monde en transition", décliné à travers les prismes de la biologie, de l'histoire, de l'astronomie, des mobilités, etc.

Au programme, des ateliers, jeux, expositions et expérimentations sont proposées à tous les publics dans différents établissements : (MLIS) Maison du Livre, de l'Image et du son ; CCVA (Centre culturel de la vie associative) et complexe sportif Raphaël-De-Barros. Réenchanter la nature, voyager dans le corps humain, explorer le cerveau, découvrir les usines d'autrefois, penser le tourisme de demain, (ré)apprendre l'histoire des insectes...Les thématiques restent variées et, toujours, en résonance avec l'actualité.



Organisé tous les deux ans au cœur d’un quartier, d’une ville ou d’un lieu emblématique, Pop Sciences allie propositions de débats, démocratisation des sciences et vulgarisation en présence de nombreuses personnalités concernées. En 2023, il offre l'opportunité de recréer du lien entre scientifiques et citoyens, et d'ouvrir le dialogue sur des sujets inévitables, à aborder dès aujourd'hui.