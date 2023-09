Design : À la découverte d’une maison imaginaire au musée d'Art moderne de Saint-Étienne

Le musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+) collabore avec la Cité du design et dévoile sa collection d’objets design en créant une maison imaginaire.

Fermé depuis avril pour travaux et pendant un an, le musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+) s’est tourné vers la Cité du design (qui œuvre à sa rénovation et à la création de la Galerie nationale du design dont l’ouverture est prévue au printemps 2025) pour faire découvrir au grand public sa collection design (dont 50 % proviennent de donations privées) avec 120 objets sélectionnés qui vont des années 30 à aujourd’hui.

Installée dans la salle Platine de la Cité, l’exposition Histoires d’intérieurs est configurée telle une maison, type T4, sur 200 m2 que les designers ont voulu réelle et sans élitisme, construite avec des matériaux vertueux.

La salle de bains

Elle est organisée autour de six pièces : le bureau, la salle de jeux, la cuisine, la salle de séjour, la salle de bain, la chambre à coucher qui présentent chacune des objets iconiques avec leurs usages et leur évolution en même temps que l’évolution des pièces de vie et de la société.

Conçue par l’équipe de Muséotrope, qui reprend l’ossature d’une maison, la scénographie épurée rend ainsi l’exposition plus humaine pour se rapprocher du public et interpeler son imaginaire. Et effectivement, on se retrouve guidé par des émotions qui nous donnent vraiment l’impression d’être à l’intérieur de la maison, avec les objets du quotidien, les nôtres, comme ceux des générations précédentes et non plus dans une déambulation institutionnelle.

Le séjour

Des objets insolites à redécouvrir

On saisit ainsi comment la cuisine a évolué avec un focus sur l’électroménager dont beaucoup d’appareils sont américains et en acier comme les carrosseries de voitures jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale et l’apparition du plastique.

En son centre, la célèbre table jaune en formica, créée par l’entreprise stéphanoise Furania, avec également les objets de Duralex qui ont révolutionné l’art de la table.

La salle de séjour est sans doute la plus étonnante car on y découvre le fauteuil révolutionnaire de Pierre Charpin, mobile et polyvalent dans ses usages, qui se transforme en une série de poufs, posé devant une étrange télé conçue comme une coque d’avion, démontrant qu’elle a remplacé la cheminée dans les foyers.

Dans une vitrine, où se trouvent des verres pressés et artisanaux, Ricard affiche ses célèbres carafes et ses formes identifiables conçues par de grands designers que l’entreprise a sollicités pour dynamiser sa marque.

La chambre nous bascule dans les années 70 avec le double lit en plastique conçu par Marc Held puis commercialisé par Prisunic qui participe aux premières tentatives de rendre le design accessible au grand public.

Histoires d’intérieurs, collection design du MAMC+ – Jusqu’au 7 janvier 2024, à la Cité du design