Métropole de Lyon : des élus de gauche appellent à l'union pour la présidentielle

Dans une tribune parue dans le JDD, plusieurs élus de Lyon et sa région appellent à l'organisation d'une primaire populaire à gauche.

Ce 19 décembre dans le Journal du dimanche, 1545 élus de l'Hexagone en appellent à l'union de la gauche écologiste et sociale pour l'élection présidentielle. Parmi les signataires, citons des élus de Lyon et sa région : Laurence Boffet, vice-présidente à la Métropole de Lyon en charge de la participation et des initiatives citoyennes, Fabienne Grébert, conseillère régionale Auvergne Rhône-Alpes, Patricia Boidin, maire d'Anneyron (Drôme), Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier (Drôme), des élus de Villeurbanne, Bron ou encore Corbas.

Pour une primaire ouverte

Regrettant "une gauche dispersée", les élus de la région Auvergne Rhône-Alpes estiment que les sujets importants pour les Français ne sont pas évoqués. "Nous sommes les spectateurs d'un débat présidentiel qui s'éloigne chaque jour davantage des enjeux et des problématiques que nos habitants vivent au quotidien", est-il écrit. Dans un contexte post-Covid, les élues martèlent : "Nous n'avons pas le luxe d'attendre cinq ans de plus pour avoir un état fort au service des plus faibles, de la transition écologique et de la justice sociale". Alors que plusieurs candidats de gauche se disent candidats à l'élection présidentielle, les signataires de cette tribune appellent à s'inspirer des alliances formées au niveau local pour porter une candidature unie au niveau national. "Il est encore temps d'agir, d'envisager la victoire plutôt que d'anticiper la défaite [...]. C'est la raison pour laquelle nous soutenons l'initiative d'organiser une primaire ouverte, citoyenne et populaire", conclut la tribune.