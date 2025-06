Du 17 au 21 juin, le Prix Incandescences s'est déroulé sur les scènes du Théâtre National Populaire et des Célestins pour sa 4e édition. Pendant cinq jours, quatorze compagnies ont présenté leurs projets ou spectacles finalisés devant un public et un jury de professionnels du secteur.

Deux prix sont décernés : l’un dans la catégorie Maquettes, réservé aux projets en cours de création. Un autre dans la catégorie Spectacles, pour les œuvres déjà mises en scène. Voici les deux lauréats 2025, distingués par le jury :

Catégorie Maquettes

Mobile Homes - Compagnie des Mangeurs d’Étoiles

Texte, réalisation et mise en scène : Tristan Dubois

"Camille conduit les plus gros poids lourds qui puissent rouler sur le continent. Un matin, alors qu’elle transporte une maison mobile, Yourop surgit de nulle part. Il a huit ans, le regard grave et un sourire inébranlable. Cette rencontre bouleverse la vie de Camille et révèle ses contradictions : son besoin de reconnexion avec la forêt mais aussi ce sentiment de liberté qu’elle éprouve en chantant du folk-punk féministe aux manettes d’un monstre d’acier".

Soutenue par plusieurs scènes régionales, la compagnie recevra un apport en coproduction et sera programmée au TNP lors de la saison 2026-2027.

Visuel de Maquette, Mobile Homes - © Tristan Dubois

Catégorie Spectacles

Les Corps incorruptibles - Compagnie Le Désordre des Choses

Conception et jeu : Aurélia Lüscher

"Qu’advient-il du corps de nos défunts ? Suite au décès d’une proche, Aurelia Lüscher entame une enquête au long cours, sur les traces de ces métiers qui prennent soin des dépouilles, à l’abri des regards. Cette pièce documentée et délicate, restitue ses rencontres et découvertes, interroge les rituels d’aujourd’hui et les choix possibles face à la mort".

Le spectacle sera à l’affiche des Célestins lors de la saison 2026-2027.

Visuel de spectacle, Les Corps incorruptibles - © Romy Alizee

Un prix tremplin pour la jeune scène

Le Prix Incandescences n'est pas qu'une distinction : il marque le début d’une nouvelle étape pour les artistes lauréats. En leur offrant ces opportunités, le festival confirme sa vocation de mettre en avant la création théâtrale lyonnaise.

Retrouvez plus d’informations sur le site officiel du Prix Incandescences.