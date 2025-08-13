Un feu de végétation désormais maîtrisé à Décines-Charpieu, une vingtaine de pompiers mobilisée

Les pompiers interviennent depuis 3 h 15 pour un feu de végétation à Décines-Charpieu dans la métropole de Lyon.

Un feu de végétation est en cours à Décines-Charpieu depuis 3 h 15 a appris Lyon Capitale auprès du SDMIS, confirmant une information du Progrès. Les flammes sont parties de morceaux de bois broyés et se sont étendues sur environ 100 m3.

Une vingtaine de pompiers a été mobilisée au plus fort de l'intervention. Ils sont huit encore sur place ce matin vers 10 h 45 alors que le feu est désormais maîtrisé. Aucune victime n'est à déplorer, ni impact sur la circulation automobile sur la rocade.