HuntX Pharma : 2 millions d’euros pour lutter contre Huntington

La biotech grenobloise HuntX Pharma est lauréate du concours I‑Nov 2024, décrochant une bourse de 2 millions d’euros pour accélérer le développement clinique de sa molécule innovante contre la maladie de Huntington.

C’est à Grenoble, le 16 juin 2025, que HuntX Pharma, une biotech co-fondée en 2022 par Laure Jamot et le Pr. Frédéric Saudou et spécialisée dans les maladies neurodégénératives rares, à annoncer avoir remporter le concours I‑Nov 2024. Ce concours se déroule dans le cadre du plan de relance France 2030, et qui permet à l’entreprise de décrocher une bourse de financement de 2 millions d’euros.

Elle a remporté le concours grâce à sa molécule phare, le HX127 pour lutter contre la maladie de Huntington. C'est une maladie qui se traduit par une dégénérescence neurologique qui provoque d’importants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques, et qui évolue jusqu'à la perte d’autonomie puis la mort.

Cette molécule ne détruit plus les protéines mutées par la dégénérescence comme les approches traditionnelles : elle répare les mécanismes cellulaires, en restaurant le transport axonal vital entre neurones. C’est une avancée qui évite les risques connus liés à la thérapie génique.

Ce mécanisme breveté pourrait également s’appliquer à plus de 50 maladies similaires. Les financements obtenus permettront de réaliser les études réglementaires de toxicité en 2025 et 2026, puis d’engager le premier essai clinique chez l’homme dès 2026. Parallèlement, HuntX Pharma prépare une levée de fonds complémentaire de 5 millions d’euros pour poursuivre son ambition thérapeutique.

À lire aussi : Bruno Bonnel dans le Rhône pour promouvoir France 2030