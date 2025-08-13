Collecte des bacs le 15 août : les communes concernées dans la Métropole de Lyon

Pour l'Assomption, la Métropole de Lyon procédera à la collecte des ordures ménagères ainsi que la collecte sélective dans différentes villes de l’agglomération.

Alors qu’elle assure le ramassage des ordures de près de 610 000 personnes dans l’agglomération lyonnaise, la Métropole de Lyon effectuera vendredi 15 août, à l'occasion de l'Assomption, la collecte des ordures ménagères (bacs gris) et sélective (bacs de tri).

Cette année, la collecte se déroulera dans cinq communes comme lors d'un vendredi non-férié. Cela concernera les villes de Lyon, Bron, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.