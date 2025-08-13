Lyon : le gymnase Enghien réquisitionné pour accueillir les sans-abris durant la canicule

Depuis hier soir, le gymnase Enghien, dans le 2e arrondissement de Lyon, peut accueillir jusqu’à 50 personnes vulnérables et sans domicile fixe.

Dans le cadre du plan ORSEC-Canicule, la préfecture du Rhône a annoncé mardi 12 août sur ses réseaux sociaux avoir réquisitionné le gymnase Enghien, dans le 2e arrondissement de Lyon, afin d’accueillir les personnes majeures, vulnérables et sans domicile fixe. Orientées par le 115, jusqu’à 50 personnes peuvent s’y réfugier.

Ce dispositif de mise à l’abri, géré par la Croix-Rouge en lien avec l’État, vient compléter celui déployé depuis le 11 août à "La Halte", dans le 7e arrondissement.