A Villeurbanne, l'AFIP lance "Waouh" sa troisième exposition étudiante

L'AFIP de Villeurbanne organise l'exposition "Waouh" le 4 juin. Plus de 100 projets d'étudiants en design graphique et architecture d'intérieur seront dévoilés au public.

Maquettes, agencements intérieurs, identités de marque, affiches, conceptions graphiques et expressions plastiques. Une centaine de projets réalisés cette année par des élèves en Design graphique et Architecture d’intérieur de l'AFIP, à Villeurbanne seront dévoilés à l'occasion de l'exposition "Waouh", qui se déroulera le 4 juin prochain à 18 heures dans les locaux de l'école (40, rue des Antonins).

Pour l'occasion, deux invités de marque seront présents. L'incubateur artistique lyonnais Omart, qui oeuvre "pour rendre l'art accessible à tous", viendra accompagné de l'artiste Oh my Goz, illustratrice, créatrice d’objets en papier et tatoueuse.

Pour l'école, cette invitation vise à "enrichir le dialogue entre étudiants en formation et scène artistique locale, dans un esprit partagé de promotion des arts visuels et de soutien aux jeunes créateurs." A noter que l'exposition se poursuivra jusqu'au 12 juin prochain.