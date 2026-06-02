Utopie enfantine au Théâtre de la Renaissance

En écho à son spectacle Les Enfants du Levant, la metteuse en scène Pauline Laidet imagine le destin de deux personnages, Beaumais et Guendon, qui s’en seraient échappés.

Fuyant leur tragique histoire, les voilà sur l’île d’Utopia afin d’y trouver refuge. Mêlant textes et chansons, le spectacle nous plonge au cœur d’une île peuplée d’enfants qui refusent de grandir et veulent envisager le monde autrement.

Projet théâtral et musical au long cours, Utopia s’appuie sur la participation des élèves de différentes écoles d’Oullins pour aboutir à une création participative hors norme qui plaira à toutes les générations.

Utopia – Le 5 juin au théâtre de la Renaissance à Oullins. À partir de 8 ans.