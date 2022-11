Danse : l'ode au mystère de la rose d'Anne Teresa De Keersmaeker

S’il est un spectacle à ne pas rater cette saison, c’est bien celui de la grande chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker.

La chorégraphe belge revient à Lyon avec une pièce qui illustre magnifiquement le travail de recherche qu’elle mène depuis des années au sein de sa compagnie Rosas et qui a donné naissance à de grandes pièces marquées par un dialogue intense et sophistiqué entre la danse et la musique, allant de Bach à Steve Reich, de Mozart aux raga indiens.

Mystery Sonatas / for Rosa est une ode au mystère de la rose créée sur la partition des Sonates des Mystères de l’Autrichien Heinrich Ignaz Franz Biber composées vers 1678.

Bien qu’elle soit intrinsèquement nourrie de récits bibliques, cette musique n’en est pas moins une invitation à la danse, on y trouve les formes caractéristiques de la suite de danses, telles que la gigue, l’allemande ou la courante, entraînant les corps dans un flux de variations vertigineuses que la chorégraphe transforme au gré de sa complexité narrative et virtuose.

Un spectacle dansé sur une musique magistralement interprétée par la violoniste Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti.

Mystery Sonatas / for Rosa - Anne Teresa De Keersmaeker – Les 8 et 9 novembre – Maison de la danse