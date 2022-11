Rhône-Alpes : la moitié des rivières "en bon état écologique"

L'agence de l'eau publiera mi-novembre son rapport sur l'état des eaux en Rhône-Alpes. D'ici là, elle dévoile de premiers chiffres sur l'état des rivières.

Selon l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, 52 % des rivières sont en bon état écologique en Rhône-Alpes, et 81 % des nappes souterraines étudiées affichent un bon état chimique. L’agence publiera mi-novembre son nouveau rapport sur l’état des eaux, qui s’appuie sur un vaste réseau de surveillance des rivières, des nappes d’eau souterraines et des lacs des bassins de Rhône-Méditerranée et de Corse.

"La préservation et la reconquête du bon état des eaux sont essentielles, notamment pour s’adapter aux effets du changement climatique", rappellent les auteurs du rapport, qui sera présenté en présence du préfet coordonnateur de bassin Pascal Mailhos, du président du comité de bassin Rhône-Méditerranée Martial Saddier, et du directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, Laurent Roy. En plus de dresser l'évolution des cours d'eau et des nappes des bassins, il donnera le détail des actions mises en place pour améliorer l'état des eaux.

Début septembre, l'agence annonçait la signature d'un contrat avec la Métropole de Lyon pour lutter contre la dégradation des milieux aquatiques.