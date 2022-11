A Marseille, Grégory Doucet visite l'Après M

Le maire de Lyon Grégory Doucet est en déplacement ce week-end à Marseille, à l'occasion du match des Olympiques (OL-OM). Il en a profité pour visiter la plateforme d'entraide Après M.

"C'est un projet extrêmement enthousiasmant", a confié Grégory Doucet au micro de BFM Lyon, lors de sa visite marseillaise, pour évoquer la plateforme Après M. Situé dans les quartiers nords de la cité phocéenne, cet ancien McDonald's s'est transformé en plateforme d'entraide citoyenne regroupant anciens employés, associations, organisations syndicales et habitants de quartiers pour distribuer chaque semaine entre 800 et un millier de colis alimentaires et accueillir de nombreuses activités sociales. L'établissement a été racheté par la municipalité pour éviter toute illégalité.

Les Olympiques sur le terrain ce dimanche

La visite du maire se fait surtout à l'occasion de l'Olympico, ou match des Olympiques, qui oppose l'OL à l'OM ce dimanche soir. "Quand on est à Marseille, c'est toujours Laurent blanc qui gagne", a indiqué l'édile, tout sourire. Le Vélodrome de Marseille qui accueillera l'événement à 20h45, affiche désormais complet.