Culture
© Anna Testagrossa

Dans le jardin du musée des Beaux-Arts de Lyon, Apollon retrouve sa fontaine

  • par Anna Testagrossa

    • Après plusieurs années d’absence, Apollon a retrouvé ce mercredi 8 juillet le sommet de la fontaine du jardin du musée des Beaux-Arts de Lyon. Restaurée après son retrait en 2011, la statue en bronze reprend place au cœur de l’ancien palais Saint-Pierre.

    Haute de 1.50 mètre et pesant 92.5 kg, l’œuvre est l’une des sculptures en bronze les plus légères du jardin du musée. Elle est une copie de l’Apollino Médicis, une statue antique conservée à la galerie des Offices à Florence, qui a connu un grand succès et de nombreuses reproductions.

    Au cours du XIXe siècle, la présence d’Apollon à Lyon trouve son origine dans une commande passée au sculpteur Jean-Baptiste Vietty, artiste formé dans la ville. Vers les années 1820, celui-ci aurait été chargé de réaliser une statue en marbre destinée à décorer la fontaine du jardin du palais Saint-Pierre, qui abrite aujourd’hui le musée des Beaux-Arts.

    Déjà fragilisée, cette sculpture disparaît lors d’un violent orage en 1910. Un bronze est alors commandé auprès de la fonderie Durenne pour la remplacer. Cette version restera en place jusqu’en 2011, avant d’être enlevée après un accident.

    Dans les coulisses de la restauration

    La restauration a été menée par Lionel, restaurateur de sculptures. Réalisé au XIXe siècle selon la technique de la fonte au sable, Apollon est composé de plusieurs éléments assemblés.

    © Musée des Beaux-Arts de Lyon

    L’examen a révélé des fragilités au niveau du bras droit et de la tête, désolidarisés après la chute de la statue. La restauration a permis de repositionner ces éléments tout en respectant les principes de conservation, avec des interventions visibles et réversibles.

    La surface du bronze a également été restaurée. Sa patine naturelle, liée au vieillissement du métal, a été conservée. Nettoyée avec un abrasif végétal à base de poudre de noyaux d’abricots, la statue a ensuite reçu une cire protectrice avant de retrouver son emplacement.

    © Musée des Beaux-Arts de Lyon
    © Musée des Beaux-Arts de Lyon

    Un retour soutenu par les habitants

    Cette restauration a bénéficié du soutien du budget participatif de la Ville de Lyon, permettant à cette œuvre de retrouver sa place dans le paysage du musée.

    © Musée des Beaux-Arts de Lyon

    Après plus de dix ans d’absence, Apollon domine à nouveau la fontaine du jardin, rappelant l’histoire d’une œuvre qui a traversé près de deux siècles de patrimoine lyonnais.

    © Anna Testagrossa

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