"Sublimer l'étoffe" : une exposition entre mode et sacré à Lyon

Du 17 septembre au 3 janvier 2027, le musée des Tissus et le musée de Fourvière dévoileront "Sublimer l'étoffe", une exposition qui mêle art textile et sacré.

Quand la mode rencontre le sacré. Le musée des Tissus et des Arts Décoratifs lance l'exposition "Sublimer l'étoffe" en partenariat avec le musée d'Art religieux de Fourvière, qui accueillera l'évènement entre le 17 septembre prochain et le 3 janvier 2027. La trentaine d'œuvres exposées a pour ambition de montrer les liens entre la création contemporaine et la thématique du sacré. Les musées partenaires s'intéressent notamment aux artistes du 20ème siècle, comme Joan Miro, Matisse ou Manessier, qui ont utilisé le textile à des fins artistiques.

L'exposition sera construite en quatre sections. La première est consacrée à la peinture religieuse comme source d'inspiration aux arts dits textiles et liturgiques. La deuxième partie se concentrera sur le symbolisme, mouvement porté entre autres par Chagall et Georges Braque, à l'origine notamment du carré de soie, lui-même issu de la collaboration entre ces artistes et la maison lyonnaise Brochier. Cap ensuite sur la deuxième moitié du 20ème siècle, qui voit émerger une nouvelle dynamique. Les artistes s'approprient des symboles religieux comme la mitre, pour les transformer en œuvres d'art. Enfin, la dernière section de "Sublimer l'étoffe" est centrée sur la présence des symboles religieux chez les créateurs de mode, à l'instar de Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix ou Dolce & Gabbana.

Un partenariat avec l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon

A noter que cette exposition a bénéficié d’un partenariat avec l’École des Beaux-Arts de Lyon et la section design textile dont les étudiants ont réinterprété ce patrimoine pour proposer leur vision du sacré. Leurs œuvres seront par ailleurs exposées à l'entrée du musée.

Selon le communiqué de presse, "Sublimer l'étoffe" s’inscrit dans les projets initiés par le musée des Tissus durant la période de fermeture au public. L’idée d’une collaboration avec le musée de Fourvière est "née de la volonté de valoriser des thématiques présentes dans les collections du musée des Tissus mais qui n’ont jamais été présentées de ce point de vue au public". Pour le musée des Tissus, actuellement fermé pour un projet de rénovation, cette exposition "permet de présenter les collections, de maintenir un lien actif avec les publics et les partenaires, tout en préparant les projets de la réouverture."

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