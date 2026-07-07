Actualité
musée d’Art religieux de Fourvière @VisiterLyon

"Sublimer l'étoffe" : une exposition entre mode et sacré à Lyon

  • par Romain Balme

    • Du 17 septembre au 3 janvier 2027, le musée des Tissus et le musée de Fourvière dévoileront "Sublimer l'étoffe", une exposition qui mêle art textile et sacré.

    Quand la mode rencontre le sacré. Le musée des Tissus et des Arts Décoratifs lance l'exposition "Sublimer l'étoffe" en partenariat avec le musée d'Art religieux de Fourvière, qui accueillera l'évènement entre le 17 septembre prochain et le 3 janvier 2027. La trentaine d'œuvres exposées a pour ambition de montrer les liens entre la création contemporaine et la thématique du sacré. Les musées partenaires s'intéressent notamment aux artistes du 20ème siècle, comme Joan Miro, Matisse ou Manessier, qui ont utilisé le textile à des fins artistiques.

    L'exposition sera construite en quatre sections. La première est consacrée à la peinture religieuse comme source d'inspiration aux arts dits textiles et liturgiques. La deuxième partie se concentrera sur le symbolisme, mouvement porté entre autres par Chagall et Georges Braque, à l'origine notamment du carré de soie, lui-même issu de la collaboration entre ces artistes et la maison lyonnaise Brochier. Cap ensuite sur la deuxième moitié du 20ème siècle, qui voit émerger une nouvelle dynamique. Les artistes s'approprient des symboles religieux comme la mitre, pour les transformer en œuvres d'art. Enfin, la dernière section de "Sublimer l'étoffe" est centrée sur la présence des symboles religieux chez les créateurs de mode, à l'instar de Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix ou Dolce & Gabbana.

    Un partenariat avec l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon

    A noter que cette exposition a bénéficié d’un partenariat avec l’École des Beaux-Arts de Lyon et la section design textile dont les étudiants ont réinterprété ce patrimoine pour proposer leur vision du sacré. Leurs œuvres seront par ailleurs exposées à l'entrée du musée.

    Selon le communiqué de presse, "Sublimer l'étoffe" s’inscrit dans les projets initiés par le musée des Tissus durant la période de fermeture au public. L’idée d’une collaboration avec le musée de Fourvière est "née de la volonté de valoriser des thématiques présentes dans les collections du musée des Tissus mais qui n’ont jamais été présentées de ce point de vue au public". Pour le musée des Tissus, actuellement fermé pour un projet de rénovation, cette exposition "permet de présenter les collections, de maintenir un lien actif avec les publics et les partenaires, tout en préparant les projets de la réouverture."

    Lire aussi : Les 10 meilleurs musées de Lyon selon Google

    à lire également
    CGT drapeau flouté
    Canicule : la CGT alerte sur les conditions de travail des élèves des lycées professionnels

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Sublimer l'étoffe" : une exposition entre mode et sacré à Lyon 13:55
    CGT drapeau flouté
    Canicule : la CGT alerte sur les conditions de travail des élèves des lycées professionnels 13:10
    Consignes de rue Jean Macé
    Lyon : des consignes de rue installées pour les personnes en situation de précarité 12:34
    travaux à Lyon
    Travaux d'été à Lyon et Villeurbanne : les principaux chantiers qui vont perturber vos déplacements 11:55
    Lyon : un adolescent de 17 ans retrouvé mort au sein du lycée La Martinière Diderot 11:48
    d'heure en heure
    Dérap'pas
    Lyon : "Dérap'pas" invite les jeunes à rapper pour la sécurité routière 11:11
    Canicule : à Lyon, ces piscines sont ouvertes cette semaine 10:25
    PAF Police aux frontières
    Incendies volontaires à Solaize : le suspect présenté devant la justice ce mardi 09:36
    police Lyon
    Près de Lyon, une jeune femme blessée au couteau à son domicile, le suspect en fuite 08:35
    Canicule à Lyon : l'État ouvre 100 places d'hébergement d'urgence pour les plus vulnérables 08:07
    Canicule : l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:43
    Lyon soleil
    Du soleil et une chaleur caniculaire à Lyon ce mardi 07:14
    Lyon : après un refus d’obtempérer sur un deux-roues, un suspecté arrêté à La Duchère 06/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut