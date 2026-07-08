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L’A47

Il finit sa course dans un bassin aquatique : un homme en urgence absolue après un accident dans le sud de Lyon

  • par Romain Balme

    • Ce mardi 7 juillet, un véhicule a fini sa course dans un bassin du centre nautique après avoir effectué plusieurs tonneaux sur l'A47, à hauteur de Givors. Le conducteur a été transporté à l'hôpital en urgence absolue.

    Les faits se sont déroulés dans la soirée du mardi 7 juillet sur l'autoroute A47 à hauteur de Givors (sud de Lyon). Selon nos confrères du Progrès, un véhicule roulait à vive allure, quand il a effectué une sortie de route sur la bretelle située à côté du centre nautique. Après plusieurs tonneaux, ce dernier a fini sa course dans un bassin aquatique.

    Conséquence, deux victimes sont à déplorer. Transporté à l'Hôpital Lyon Sud par les pompiers, le conducteur, un homme de trente ans, est en urgence absolue. Sa passagère, également âgée d'une trentaine d'années est en urgence relative. Si les circonstances précises de l'accident restent à déterminer, une enquête a été ouverte.

    Lors d'une opération de contrôle routier à Brignais (sud de Lyon) en mai dernier, le sous-préfet Lucas Turgis déclarait que "depuis le début de l'année, 16 personnes ont été tuées sur les routes dans le Rhône, quand il y en avait plus de 20 à la même période l'année dernière." Ce dernier expliquait notamment que les principaux facteurs de mortalité restaient "la vitesse, suivie de l'alcool".

    Lire aussi : Deux roues, téléphone au volant : opération de contrôles routiers ce vendredi à Brignais 

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