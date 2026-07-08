Mardi 7 juillet, un sexagénaire armé de deux gros couteaux de cuisine a été interpellé rue de l'Europe, à Rillieux-la-Pape.

Grosse frayeur pour les habitants de Rillieux-la-Pape. Mardi 7 juillet, aux alentours de 16h30, plusieurs passants auraient aperçu un homme armé de deux grands couteaux de cuisine sur l'avenue de l'Europe. Alors qu'ils se dirigeait vers une femme, puis vers un groupe de personnes, de nombreux témoins auraient paniqué et appelé la police.

Heureux hasard, un groupe de CRS était en patrouille dans le quartier au moment des faits. Ils auraient interpellé le suspect, âgé d'une soixantaine d'années, sans la moindre difficulté, avant de le placer en garde à vue. Selon les informations Progrès, le sexagénaire aurait avoué aux policiers vouloir "tuer tous les dealers de son quartier".

Aucun blessé n'est à déplorer.

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