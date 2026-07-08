À Saint-Fons, la Ville muscle sa police municipale pour recruter davantage

Face aux difficultés de recrutement des policiers municipaux, la Ville de Saint-Fons annonce un renforcement des moyens et des conditions de travail afin d'attirer de nouveaux agents.

Confrontée, comme de nombreuses collectivités, à une pénurie de policiers municipaux, la Ville de Saint-Fons lance une politique de recrutement ambitieuse. La municipalité mise sur de meilleures conditions de travail et des équipements modernisés pour renforcer ses effectifs.

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Parmi les mesures annoncées par la municipalité dirigée par LFI depuis les dernières élections municipales, figurent une revalorisation du régime indemnitaire, le renouvellement progressif du parc automobile, la modernisation des équipements ainsi que la mise à disposition de nouveaux locaux de plus de 550 m², comprenant notamment un parking sécurisé, un dojo et une salle de sport. Les agents s'appuient également sur un Centre de supervision urbain doté de 169 caméras de vidéoprotection.

La Ville souhaite aussi développer une police municipale davantage tournée vers la proximité, avec plus de patrouilles pédestres et une présence sur le terrain sept jours sur sept. Un projet de brigade motorisée est également à l'étude pour 2027. "La nouvelle équipe municipale entend remettre l’humain au cœur de l’action publique en matière de sécurité" conclut la municipalité.