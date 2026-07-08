Savoie : Un sapeur-pompier volontaire de 22 ans est mort en luttant contre un feu de forêt

Un sapeur-pompier volontaire de 22 ans est mort mercredi matin, emporté par une chute de bloc rocheux alors qu'il luttait contre un feu de végétation en Savoie, ont indiqué le ministre de l'Intérieur et les responsables locaux.

Le jeune caporal du centre d'incendie et de secours d'Albertville est décédé "alors qu'il combattait depuis une partie de la nuit un feu de forêt", a précisé Laurent Nuñez sur X. "La Nation s'incline devant sa mémoire et partage la douleur de tous ceux qui l'ont connu et servi à ses côtés", a-t-il ajouté.

L'incendie contre lequel il était engagé s'était déclaré le 24 juin sur la commune du Planay à la suite d'un orage, sur un terrain difficile d'accès. Il avait gagné en intensité dimanche en raison de vents plus forts, et les pompiers étaient "très mobilisés" pour le contenir, précise le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Savoie.

Vers 5h, alors que le jeune homme intervenait dans un secteur à fort dénivelé, il a été "percuté par un bloc rocheux qui s'est détaché", et est décédé sur le coup, selon cette même source. Son corps est tombé dans un secteur impossible d'accès, selon une source proche du dossier. Des militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Bourg-Saint-Maurice se sont rendus sur les lieux à bord d'un hélicoptère de la sécurité civile, a-t-elle précisé.

La préfète de Savoie Vanina Nicoli s'est immédiatement rendue "au centre d’incendie et de secours de Bozel pour témoigner de son soutien à l'ensemble des sapeurs-pompiers, toujours engagés sur le feu", selon un communiqué.

Dans son dernier bilan, publié mardi vers 23h, la préfecture de Savoie indiquait que l'incendie, sur les pentes de La Tour du Merle, avait parcouru 30 hectares. "L'évolution de ces dernières 24 heures est la conséquence de vents plus forts sur la zone. Le feu progresse en pente descendante, du fait de la forte déclivité du terrain", expliquaient les services de l'Etat, évoquant une action des secours "rendue délicate" dans ces conditions.

"Les interventions au sol sont contrariées par la configuration du terrain. Les moyens aériens présenteraient une efficacité limitée", détaillait la préfecture.

La progression du feu a causé la fermeture de la route départementale à proximité, la RD915, "pour des raisons de sécurité". La préfecture préconise d'éviter de circuler dans la zone, y compris dans le massif.