Culture
Le château de Rochebonne à Theizé-en-Beaujolais © Dominique Gaudin

Exposition dans le Beaujolais : regard sur les artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Martine Pullara

    • Au cœur d’un magnifique village, dont les maisons sont construites en pierres dorées, propice à de belles balades estivales, la galerie Jean-Louis Mandon (basée à Lyon) invite vingt et un artistes importants de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des œuvres (peinture, sculpture, gravure et photographie) exposées au château de Rochebonne à Theizé-en-Beaujolais. 

    Pierre Montheillet, Sans titre, 50x65 cm

    On citera : les peintures remplies de délicatesse et de clairs-obscurs nous plongeant dans des univers silencieux et apaisés de Samuel Erard, spécialiste du paysage ;  les gravures et peintures à l’encre de Hideko Hattori Souchon qui explore le thème des végétaux dont elle révèle les rythmes des formes avec un sens aigu de l’harmonie ; la peinture joyeuse de Florence Rérolle reflétant la beauté de la nature avec des touches impressionnistes émouvantes et sensuelles ; le photographe Jean-Paul Chirinian qui saisit des objets ou moments simples de la vie quotidienne pour dévoiler leur mémoire et comment elle relie les êtres ; les dessins et peintures sur papier de Richard Hadorn exprimant avec fusain, encre de chine, pierre noire et pigments, la raison d’être du peintre : faire surgir les cicatrices de ses plus secrets mouvements intérieurs ; Pierre Montheillet, amoureux des bords paisibles de la rivière de l’Ain qui sonde inlassablement les coins familiers, trouées de lumière, échappées vers des prairies grasses, soleil et ombre humide, saisissant par des gouaches rapides le doux concert du fluide et du frissonnant.

    Exposition collective – Du 9 juillet au 23 août au château de Rochebonne à Theizé-en-Beaujolais – Entrée libre – galeriejeanlouismandon.com

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