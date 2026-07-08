Le premier poste mobile de la police municipale a été lancé à Lyon ce mercredi 8 juillet dans le quartier de la Croix-Rousse. (@Vincent Guiraud)

Promesse de campagne de Grégory Doucet, les postes mobiles de la police municipale ont officiellement été lancés ce mercredi 8 juillet dans le quartier de la Croix-Rousse.

C'était l'une des promesses de campagne de Grégory Doucet en matière de sécurité. Ce mercredi 8 juillet, depuis le boulevard de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement, le maire de Lyon a inauguré le premier poste mobile de la police municipale. En ce jour de marché, une dizaine de policiers municipaux sont mobilisés pour accueillir les habitantes et les habitants devant leur véhicule.

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"L'objectif de ce poste de police mobile, c'est d'abord d'incarner la proximité" débute Grégory Doucet aux côtés de Philippe Prieto, adjoint à la sécurité, et de Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement. "On veut que les Lyonnaises et les Lyonnais puissent dialoguer avec leur police mais aussi découvrir ses différentes fonctions", complète l'édile écologiste. Les policiers accueillent les habitants curieux de voir ce camion et cette tente siglée aux couleurs de la Ville de Lyon installée à l'entrée du marché. Questions sur l'élagage des arbres, sur la propreté, sur la sécurité… les agents des différentes brigades de la police municipale répondent avec le sourire aux Lyonnaises et aux Lyonnais, leur proposant même de boire un café.

"L'idée ce n'est pas de monter une opération de police"

En phase de test, ces postes mobiles seront déployés tout l'été dans différents quartiers de la ville. Sept autres rendez-vous ont déjà été fixés jusqu'à la fin du mois d'août, notamment dans les 8e et 2e arrondissements de Lyon. Un poste de police mobile sera notamment présent le 11 juillet au marché des Etats-Unis ou encore les 14 juillet et 14 août sur la place Bellecour. "On s'est inspiré de ce qui peut se faire à Villeurbanne ou à Barcelone notamment", explique Philippe Prieto. "On veut, à travers ces postes mobiles, orienter l'activité de la police municipale sur les sujets qui tiennent à cœur aux habitants".

« Ces opérations visent à renforcer l’inter connaissance entre les Lyonnais et leur police » explique Grégory Doucet depuis la Croix-Rousse, devant le premier poste de police mobile de la police municipale. pic.twitter.com/8xNVCFjlo1 — Lyon Capitale (@lyoncap) July 8, 2026

"L'idée ce n'est pas de monter une opération de police", reprend Grégory Doucet, expliquant que, pour l'heure, la mobilisation des agents se fait sur la base du volontariat. "Au-delà de l'été qui servira de test pour ajuster et finaliser la formule, on va pérenniser le dispositif", promet le maire de Lyon. Un véhicule dédié à ces postes mobiles de police municipale pourrait ainsi être acheté dans les prochains mois.

Avec ces postes mobiles, Grégory Doucet ne lance pas seulement un nouvel outil de proximité. Le maire de Lyon entend aussi replacer la sécurité au cœur de son action, après plusieurs mois dominés par les débats autour des mobilités et de ses relations avec la Métropole.