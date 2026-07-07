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Quartier d'été
Quartier d’été de la Métropole de Lyon © Symalim

Cette année, la Métropole de Lyon accorde 880 000 euros au dispositif "Métropole Quartiers d’Été"

  • par LR

    • Pour la 7e année du dispositif "Métropole Quartiers d’Été", 881 000 euros seront attribués par la Métropole de Lyon, permettant ainsi de le maintenir en 2026.

    Pour la 7e édition de "Métropole Quartiers d’Été", la Métropole de Lyon renforce son soutien au dispositif en lui accordant un budget de 881 000 euros, soit 32 000 euros de plus que l’année précédente. Cela permet ainsi de maintenir le dispositif malgré le retrait de certains financements et d’offrir aux quartiers populaires plusieurs activités durant l’été.

    De nombreux lieux culturels partenaires, des centres sociaux, des MJC et le Grand Parc de Miribel Jonage participeront encore une fois au dispositif. Ce sont environ 230 projets qui sont soutenus, dont un tiers de projets culturels.

    En 2025, près de 100 000 habitants du territoire ont bénéficié du dispositif, "confirmant son rôle essentiel dans l’accès aux loisirs pour tous", souligne la Métropole de Lyon dans un communiqué ce mardi.

    Lire aussi : Travaux d'été à Lyon et Villeurbanne : les principaux chantiers qui vont perturber vos déplacements

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