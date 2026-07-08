Alors que l'ancienne maire communiste Michèle Picard doit expliquer les raisons de son recours, la majorité insoumise de Vénissieux annonce porter plainte contre X.

Le dossier des élections municipales connaît un nouveau rebondissement à Vénissieux. Alors que Serge Truscello, le directeur de campagne de l'ancienne maire communiste Michèle Picard (2009-2026) a déposé un recours contestant le résultat des dernières élections municipales, le nouvel exécutif contre-attaque. Dans un communiqué envoyé au Progrès, la Ville, désormais dirigée par Idir Boumertit (LFI), a dévoilé avoir déposé deux plaintes contre X dans le cadre de ce recours pour "violation du secret professionnel et recel, mais aussi pour avoir engagé deux enquêtes administratives".

Un timing qui interroge, alors que Michèle Picard organise une conférence de presse ce mercredi 8 juillet, afin que son avocat dévoile les arguments de ce recours, qui vise à l'annulation du scrutin. Pour rappel, la désormais première conseillère d'opposition s'était inclinée par seulement 25 voix d'écart le 22 mars dernier contre Idir Boumertit.

Ces deux plaintes concernent plus précisément "la détention, la production et la communication de pièces administratives comportant des données personnelles". La mairie réclame à Serge Truscello de restituer ces documents et de supprimer les potentielles copies numériques. Interrogé par nos confrères, ce dernier nie l'existence de telles archives et accuse les Insoumis "d'allumer un contre-feu."

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Le nouveau maire LFI de Vénissieux, Idir Boumertit, explique à Lyon Capitale son programme, son rapport à LFI, la sécurité et son projet pour la troisième ville de la Métropole de Lyon.