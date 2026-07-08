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Lyon : face à la canicule, la mairie du 8e arrondissement ouvre une salle climatisée

  • par LR

    • La mairie du 8e arrondissement ouvre la salle Fraternité aux habitants qui souhaitent profiter d’un peu de fraîcheur, du lundi au vendredi.

    Après la mairie du 7e, c’est la mairie du 8e arrondissement de Lyon qui met à disposition un espace climatisé pour accueillir les habitants en quête de fraîcheur face aux fortes chaleurs. Du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 11 heures, la salle Fraternité sera ainsi ouverte à toutes et à tous.

    La municipalité précise par ailleurs que d’autres lieux frais sont mis à disposition, comme les résidences seniors René Joviot et Chalumeaux ou encore la médiathèque du Bachut.

    Pour rappel, plus de 700 lieux frais sont répertoriés sur le site de la Ville de Lyon.

    Lire aussi : "Une politique de long terme et un travail de l'instant" : Comment la Ville de Lyon compte adapter le territoire à la canicule

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